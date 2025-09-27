दिल्ली में छात्र की स्कूल के बाहर ही पीट-पीटकर हत्या, मंगलोपुरी की ये घटना आपको हैरान कर देगी

दिल्ली से एक खौफनाक घटना सामने आई है. यहां एक छात्र की उसके स्कूल के बाहर ही पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना मंगलोपुरी की बताई जा रही है. पुलिस ने मृतक छात्र का पहचान वियोम के रूप में की है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है.

पहले से ही घात लगाकर बैठे थे आरोपी

पुलिस की जांच में पता चला है कि पीड़ित पर हमला करने के लिए आरोपी पहले से ही उसके स्कूल के बाहर छिपकर उसका इंतजार कर रहे थे. वियोम जैसे ही स्कूल से परीक्षा देकर बाहर निकला तो सभी आरोपियों ने उसपर हमला कर दिया. इस हमले में वियोम बुरी तरह से घायल हो गया. जिसे बाद में पास के अस्तपाल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों की टीम ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया.

आपसी विवाद की वजह से हुई हत्या

पुलिस के अनुसार वियोम की हत्या आपसी विवाद की वजह से हुई है. पीड़ित परिजनों ने पुलिस को बताया है कि कुछ दिन पहले वियोम की कुछ लड़कों के साथ आपसी विवाद हुआ था. उन्हें शक है कि उन्हीं लड़कों ने उनके बच्चों को मौत के घाट उतारा है. हालांकि, पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद हत्या करने की असली वजहों को खुलासा हो पाएगा.

पीड़ित परिवार मांग रहा इंसाफ

इस मामले में अब पीड़ित परिवार ने आरोपी लड़कों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है. उन्होंने मांग की है कि पुलिस इस मामले की जांच करते हुए उन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करे जिन्होंने एक साथ मिलकर उनके बच्चे के खिलाफ साजिश रचते हुए उन्हें मौत के घाट उतारा है.

सीसीटीवी फुटेज की हो रही है

पुलिस इस मामले में कौन कौन आरोपी शामिल थे इसकी पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है. पुलिस इन फुटेज के आधार पर उन आरोपियों की पहचान करना चाह रही है औऱ ये पता लगाना चाह रही है कि घटना वाले दिन कौन-कौन मौके पर मौजूद था.