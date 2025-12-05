यूपी को एक और वंदे भारत का तोहफा, बरेली, मुरादाबाद समेत इन 10 बड़े शहरों को मिलेगी तेज रफ्तार

New Vande Bharat Train in UP: उत्तर प्रदेश को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात रेलवे ने दी है. रेल मंत्रालय ने लखनऊ से सहारनपुर के बीच नई वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी के साथ उसका शेड्यूल जारी कर दिया है. लखनऊ, सहारनपुर के अलावा ये वंदेभारत ट्रेन बरेली, मुरादाबाद जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों से भी गुजरेगी.ट्रेन का संचालन 9 दिसंबर से शुरू होना है. पश्चिमी यूपी से अवध तक चलने वाली ये रेलगाड़ी 525 किलोमीटर लंबी रेल यात्रा 7.45 घंटे में पूरा करेगी. ये वंदे भारत ट्रेन सोमवार को छोड़कर सप्ताह में बाकी छह दिन अप डाउन चलेगी. लखनऊ से वेस्ट यूपी के लिए इस वंदे भारत ट्रेन का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह का कहना है कि वंदे भारत ट्रेन संख्या 26504 लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन से 9 दिसंबर को रवाना होगी. वहीं सहारनपुर से लखनऊ की वंदे भारत ट्रेन 10 दिसंबर से चलेगी और ये मंगलवार के अलावा बाकी दिनों में यात्रा कराएगी.

वंदे भारत 26504 का टाइम टेबल

(गोमतीनगर से सहारनपुर)

गोमतीनगर से 3:10 बजे प्रस्थान डालीगंज स्टेशन पर 3:38 बजे सीतापुर रेलवे स्टेशन पर 4:35 बजे शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर 6:10 बजे बरेली जंक्शन पर 7:07 बजे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर 8:40 बजे नजीबाबाद स्टेशन पर 9:56 बजे रुड़की रेलवे स्टेशन पर 10:44 बजे सहारनपुर स्टेशन पर रात 11:50 बजे

वंदे भारत 26503 का टाइम टेबल

(सहारनपुर से लखनऊ)

सहारनपुर से सुबह 05.05 बजे रुड़की स्टेशन पर 5.42 बजे नजीबाबाद स्टेशन पर 6.27 बजे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर 08.05 बजे बरेली जंक्शन पर 09.42 बजे शाहजहांपुर स्टेशन पर 11.09 बजे सीतापुर स्टेशन पर 12.38 बजे डालीगंज स्टेशन पर 13.44 बजे लखनऊ गोमतीनगर पर 14.05 बजे

वंदे भारत एक्सप्रेस में आठ कोच होंगे. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को चार वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी. इसमें वाराणसी से खजुराहो, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत शामिल हैं. सहारनपुर लखनऊ वंदे भारत की घोषणा के बाद अब इसका परिचालन शुरू होगा.

ये भी पढ़ें- पूर्वांचल, बुंदेलखंड को आज वंदे भारत ट्रेन का तोहफा, महोबा-बांदा और चित्रकूट जैसे शहर हाईस्पीड नेटवर्क से जुड़ेंगे

देश में अब सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 160 से ज्यादा हो गई है. इसमें 15 ट्रेनें अकेले उत्तर प्रदेश के शहरों को जोड़ती हैं. यूपी में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों के बीच वंदे भारत ट्रेनों की कनेक्टिविटी है.वंदे भारत ट्रेनों के कोच ज्यादा आरामदायक, हल्के और यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधा से लैस बनाए गए हैं.

ये भी पढ़ें- 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान, यूपी और दिल्ली को भी पीएम मोदी का तोहफा, देखें ट्रेन रूट और टाइमटेबल

वंदे भारत प्रीमियम ट्रेनें हैं, इसमें ज्यादातर चेयर कार वातानुकूलित कोच होते हैं. रेलवे की कोशिश है कि देश भर के बड़े शहरों को इस हाई स्पीड ट्रेन के नेटवर्क से जोड़ा जाए ताकि रेल यात्री कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकें.