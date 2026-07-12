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मुस्कराइए आप लखनऊ आ गए! रेलवे स्टेशन बन रहा एयरपोर्ट जैसा, 400 करोड़ से क्या-क्या बदल रहा

Lucknow Railway Station Redevelopment: लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलने वाली है. यहां हर प्लेटफॉर्म की तस्वीर बदलने वाली है.

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मुस्कराइए आप लखनऊ आ गए! रेलवे स्टेशन बन रहा एयरपोर्ट जैसा, 400 करोड़ से क्या-क्या बदल रहा
एयरपोर्ट जैसा होगा लखनऊ स्टेशन
  • भारतीय रेलवे लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कर रहा है. जिसमें सुविधाएं बढ़ेगी.
  • अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 400 करोड़ से स्टेशन का संवारा जा रहा है.
  • चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी.
क्या नए स्टेशन पर यात्रियों के लिए अलग आने-जाने के रास्ते होंगे?
लखनऊ:

लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलने वाली हैं. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ की चारबाग रेलवे स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट किया जा रहा है. रेल भूमि विकास प्राधिकरण  और भारतीय रेलवे देश के सबसे पुराने स्टेशनों में शामिल चारबाग स्टेशन को वर्ल्ड-क्लास ट्रांजिट हब बनाने वाला है. इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है. इस मेगा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर ही एयरपोर्ट जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी. एसी लाउंज, एस्केलेटर समेत स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म में बदलाव किया जाएगा. 

7-मंजिला नई आधुनिक इमारत बन रही 

लखनऊ रेलवे स्टेशन पर एक शानदार 7-मंजिला नई आधुनिक इमारत का निर्माण किया जा रहा है, यह इमारत पूरी तरह से स्मार्ट होगी. हालांकि लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन अपनी खास अवधी और ब्रिटिश कालीन वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में फेमस है. ऐसे में इसके मूल रूप से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. ऐसे में नए भवन का निर्माण पीछे के हिस्से में किया जा जा रहा है. रेलवे प्रशासन ने साफ किया है कि रीडेवलपमेंट के दौरा पुरानी बिल्डिंग से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी. पीछे तरफ बिल्कुल नया भवन बनाया जा रहा है. ताकि स्टेशन को भव्य रूप के साथ यात्रियों को सुविधा भी दी जा सकेगी. जबकि विरासत भी संभाला जा सकेगा. 

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लखनऊ स्टेशन पर मिलेगी यह सुविधाएं

  • लखनऊ स्टेशन पर एसी वेटिंग लाउंज और फूड कोर्ट बनेगा. यहां वेटिंग एरिया, मशहूर ब्रांड्स के फूड कोर्ट रहेंगे. 
  • चारबाग स्टेशन पर दर्जनों नई लिफ्ट, एस्केलेटर भी यहां लगाए जाएंगे. जिससे बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को आने जाने में आसानी होगी. 
  • आधुनिक फुट ओवरब्रिज भी बन रहे हैं. जो आपस में सभी प्लेटफॉर्म्स को जोड़ेंगे, ताकि यात्रियों को आसानी हो सकेगी. 
  • वाहनों के सुचारू रूप से रखने के लिए आधुनिक मल्टी-लेवल पार्किंग बनाई जा रही है. जिसमें 900 कारें और 900 ही बाइक भी लग सकेगी. 

लखनऊ स्टेशन पर भीड़ होगी कंट्रोल 

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ रेलवे स्टेशन को यात्रियों की बढ़ती भीड़ आने वाले भविष्य के हिसाब से तैयार किया जा रहा है. ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे एयरपोर्ट्स पर होता है. स्टेशन पर आने वाले और ट्रेन पकड़कर जाने वाले यात्रियों के रास्ते पूरी तरह अलग होंगे.  इसके लिए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक बड़ा 'एयर कॉनकोर्स' या रूफ प्लाजा बनाया जा रहा ह.  यात्री सीधे इस कॉनकोर्स से एस्केलेटर के जरिए अपने प्लेटफॉर्म पर उतर सकेंगे, जिससे प्लेटफॉर्म पर बेवजह की भीड़ नहीं होगी. 

कब तक होगा तैयार

चारबाग रेलवे स्टेशन के पीछे के हिस्से का ढांचा बनाने का काम पूरा होने वाला है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, निर्माण कार्य को इस तरह से प्लान किया गया है ताकि ट्रेनों के आवागमन और यात्रियों को कम से कम परेशानी हो. इस पूरे प्रोजेक्ट को 2026 के अंत से लेकर जून 2027 तक पूरी तरह से जनता के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है. आने वाले समय में यह स्टेशन लखनऊ के विकास की नई पहचान बनेगा.

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