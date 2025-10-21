विज्ञापन
विशेष लिंक

लोकपाल को चाहिए 7 लग्जरी BMW कारें, निकाला गया टेंडर, जानिए क्या है पूरा मामला

लोकपाल ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों के लिए सात BMW कारों की खरीद का टेंडर जारी किया है, जिनकी कीमत करीब 70 लाख रुपये प्रति गाड़ी है.

Read Time: 2 mins
Share
लोकपाल को चाहिए 7 लग्जरी BMW कारें, निकाला गया टेंडर, जानिए क्या है पूरा मामला
  • लोकपाल ऑफ इंडिया ने सात BMW 3 Series Li कारों की खरीद के लिए खुला टेंडर जारी किया है
  • हर लोकपाल सदस्य को एक कार प्रदान की जाएगी, जिसमें पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज अजय माणिकराव खानविलकर भी शामिल हैं
  • BMW कंपनी को कारों के साथ ड्राइवरों और कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और संचालन की ट्रेनिंग भी देनी होगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

देश की एंटी करप्शन वॉचडॉग यानी लोकपाल ऑफ इंडिया ने खुद के लिए 7 लग्ज़री BMW कारें खरीदने का प्रस्ताव जारी किया है. हर गाड़ी की कीमत करीब 70 लाख रुपये बताई जा रही है. लोकपाल की वेबसाइट पर जारी 16 अक्टूबर की नोटिफिकेशन में लिखा है  “लोकपाल ऑफ इंडिया प्रतिष्ठित एजेंसियों से सात BMW 3 Series Li कारों की आपूर्ति के लिए खुले टेंडर आमंत्रित करता है. 

इस टेंडर के तहत प्रत्येक सदस्य, जिसमें चेयरपर्सन पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज अजय माणिकराव खानविलकर भी शामिल हैं, को एक-एक BMW कार दी जाएगी. कुल सात कारों की खरीद के लिए टेंडर आमंत्रित की गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, BMW कंपनी को इन वाहनों की डिलीवरी के साथ ड्राइवरों और कर्मचारियों को 7 दिन की ट्रेनिंग देने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी. ट्रेनिंग में कार की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और उसके ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी दी जाएगी. टेंडर नोटिस के अनुसार, ऑफर टेंडर खुलने की तारीख से 90 दिनों तक मान्य रहेगा.

हालांकि इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है. कई यूज़र्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोकपाल की आलोचना की है. एक्टिविस्ट-लॉयर प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार ने “लोकपाल संस्था को पूरी तरह कमजोर कर दिया है और अब इसके सदस्य खुद को लग्ज़री में डुबो रहे हैं.”

ये भी पढ़ें-:  टोल पर कर्मचारियों ने खोल दिया टोल गेट, फ्री में गुज़रती रहीं गाड़ियां, वजह भी हैरान करने वाली

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lokpal Of India, BMW 3 Series Li
Get App for Better Experience
Install Now