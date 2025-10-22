विज्ञापन
विशेष लिंक

जनता के पैसे से BMW क्यों खरीद रहे हैं लोकपाल? पी चिदंबरम ने उठाए सवाल

Lokpal BMW Controversy: लोकपाल ऑफ इंडिया की तरफ से 7 लग्जरी कारों का टेंडर निकाला गया है, जिनकी शुरुआती कीमत करीब 70 लाख रुपये है. इस मामले को लेकर विपक्षी नेता हमलावर हैं.

Read Time: 3 mins
Share
जनता के पैसे से BMW क्यों खरीद रहे हैं लोकपाल? पी चिदंबरम ने उठाए सवाल
लोकपाल पर पी चिदंबरम ने उठाए सवाल
  • लोकपाल ऑफ इंडिया ने सात सदस्यों के लिए सात बीएमडब्ल्यू कारों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया है
  • पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के सदस्यों को महंगी बीएमडब्ल्यू कारों की जरूरत पर सवाल उठाए हैं
  • कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने लग्जरी कारों की मांग और भ्रष्टाचार मामलों की जांच में देरी का मुद्दा उठाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Lokpal Luxury Car Controversy:  भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली संस्था लोकपाल लग्जरी कारों के टेंडर निकालने को लेकर फिलहाल चर्चा में है. लोकपाल ऑफ इंडिया की तरफ से सात सदस्यों के लिए 7 बीएमडब्ल्यू कारों का टेंडर निकाला गया है, जिनमें से हर कार की कीमत 70 लाख रुपये से भी ज्यादा है. इस मामले को लेकर अब विपक्ष हमलावर है और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज पहले से ही एसयूवी कारों में चलते हैं तो उन्हें बीएमडब्ल्यू कारों की क्या जरूरत पड़ गई? चिदंबरम के अलावा भी कई विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर हमला बोला है. 

चिदंबरम ने दागे सवाल

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, "जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को सेडान कारें दी जाती हैं, तो लोकपाल के अध्यक्ष और छह सदस्यों को बीएमडब्ल्यू कारों की जरूरत क्यों है? इन कारों को खरीदने के लिए जनता का पैसा क्यों खर्च किया जाना चाहिए? मुझे उम्मीद है कि लोकपाल के कम से कम एक या दो सदस्यों ने इन कारों को लेने से इनकार कर दिया होगा, या फिर वो ऐसा करेंगे."

सिंघवी ने भी किया पोस्ट

पी चिदंबरम के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने भी इस मामले को लेकर पोस्ट किया और कहा कि ये काफी दुखद है कि ईमानदारी के रखवाले लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं. इसके अलावा सिंघवी ने लोकपाल में आए भ्रष्टाचार के मामलों और उन पर जांच को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि अब तक कुल 8,703 शिकायतें आई हैं, जिनमें से महज 24 मामलों की जांच हुई है.  

लोकपाल को चाहिए 7 लग्जरी BMW कारें, निकाला गया टेंडर, जानिए क्या है पूरा मामला

क्या है पूरा मामला?

भारतीय लोकपाल की तरफ से करीब 35 पन्ने का एक टेंडर जारी किया गया है. 16 अक्टूबर को इस टेंडर को आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया था. इसमें BMW-3 सीरीज की सात कारों को खरीदने की बात लिखी गई है. इनमें से एक कार की कीमत करीब 70 लाख रुपये से ज्यादा है. टेंडर के साथ ये भी बताया गया है कि इन कारों में क्या-क्या चीजें होनी जरूरी हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lokpal BMW Controversy, P Chidambaram, P Chidambaram On Lokpal, Lokpal Luxury Car Controversy
Get App for Better Experience
Install Now