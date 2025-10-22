जनता के पैसे से BMW क्यों खरीद रहे हैं लोकपाल? पी चिदंबरम ने उठाए सवाल

Lokpal Luxury Car Controversy: भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली संस्था लोकपाल लग्जरी कारों के टेंडर निकालने को लेकर फिलहाल चर्चा में है. लोकपाल ऑफ इंडिया की तरफ से सात सदस्यों के लिए 7 बीएमडब्ल्यू कारों का टेंडर निकाला गया है, जिनमें से हर कार की कीमत 70 लाख रुपये से भी ज्यादा है. इस मामले को लेकर अब विपक्ष हमलावर है और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज पहले से ही एसयूवी कारों में चलते हैं तो उन्हें बीएमडब्ल्यू कारों की क्या जरूरत पड़ गई? चिदंबरम के अलावा भी कई विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर हमला बोला है.

चिदंबरम ने दागे सवाल

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, "जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को सेडान कारें दी जाती हैं, तो लोकपाल के अध्यक्ष और छह सदस्यों को बीएमडब्ल्यू कारों की जरूरत क्यों है? इन कारों को खरीदने के लिए जनता का पैसा क्यों खर्च किया जाना चाहिए? मुझे उम्मीद है कि लोकपाल के कम से कम एक या दो सदस्यों ने इन कारों को लेने से इनकार कर दिया होगा, या फिर वो ऐसा करेंगे."

सिंघवी ने भी किया पोस्ट

पी चिदंबरम के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने भी इस मामले को लेकर पोस्ट किया और कहा कि ये काफी दुखद है कि ईमानदारी के रखवाले लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं. इसके अलावा सिंघवी ने लोकपाल में आए भ्रष्टाचार के मामलों और उन पर जांच को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि अब तक कुल 8,703 शिकायतें आई हैं, जिनमें से महज 24 मामलों की जांच हुई है.

क्या है पूरा मामला?

भारतीय लोकपाल की तरफ से करीब 35 पन्ने का एक टेंडर जारी किया गया है. 16 अक्टूबर को इस टेंडर को आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया था. इसमें BMW-3 सीरीज की सात कारों को खरीदने की बात लिखी गई है. इनमें से एक कार की कीमत करीब 70 लाख रुपये से ज्यादा है. टेंडर के साथ ये भी बताया गया है कि इन कारों में क्या-क्या चीजें होनी जरूरी हैं.