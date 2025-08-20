रेखा गुप्ता से लेकर केजरीवाल और चिदंबरम तक, इन बड़े नेताओं पर हो चुके हैं हमले- देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है. सीएम जब अपने सरकारी आवास में जनसुनवाई कर रही थीं, तभी एक शख्स ने अचानक उन पर हमला करने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि आरोपी ने सीएम को थप्पड़ मारने और उन पर पत्थर फेंकने की भी कोशिश की. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है. इस घटना ने उन तमाम घटनाओं की यादें ताजा कर दी हैं, जब बड़े नेताओं पर ऐसे हमले हुए. आइए जानते हैं कि इतिहास में कब-कब ऐसे हमले हुए.

रेखा गुप्ता पर हमला

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर राजकोट के रहने वाले एक शख्स ने अचानक हमला कर दिया. जब तक सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, तब तक आरोपी सीएम के नजदीक पहुंच चुका था. बताया जा रहा है कि इस हमले में सीएम रेखा गुप्ता को हल्की चोट भी आई है. सीएम आवास में हुई इस घटना ने सभी को चौंका दिया है.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को कौन सी कैटेगरी की मिलती है सुरक्षा? जान से मारने की मिली थी धमकी

अरविंद केजरीवाल को मारा थप्पड़

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी ऐसे ही हमले हो चुके हैं. जनवरी 2025 में जब केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब उन पर हमला हुआ था. इस दौरान उनकी गाड़ी पर पत्थर से हमला किया गया और इस हमले में केजरीवाल बाल-बाल बचे थे. इसके अलावा केजरीवाल को एक रैली के दौरान एक शख्स ने माला पहनाने के बहाने थप्पड़ भी जड़ दिया था. 2019 में एक रोड शो के दौरान ये हमला हुआ था. हालांकि केजरीवाल पर इससे पहले भी कई हमले हो चुके थे.

साल 2013 में अरविंद केजरीवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्याही फेंककर हमला किया गया.

साल 2014 में वाराणसी लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान केजरीवाल पर फिर से स्याही फेंकी गई.

2014 में ही केजरीवाल को एक ऑटो ड्राइवर ने माला पहनाने के बहाने थप्पड़ मार दिया था.

अप्रैल 2016 में केजरीवाल पर दिल्ली सचिवालय में ही हमला हो गया, तब एक शख्स ने उनकी तरफ जूता फेंक दिया.

2018 में दिल्ली सचिवालय में ही अरविंद केजरीवाल पर मिर्ची पाउडर से हमला करने की कोशिश हुई.

पी चिदंबरम पर हमला

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम साल 2009 में जब देश के गृहमंत्री का पद संभाल रहे थे, तब उन पर भी ऐसा ही हमला हुआ था. उन पर पत्रकार जरनैल सिंह ने जूता फेंक दिया था. कांग्रेस मुख्यालय में जब चिदंबरम मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उनसे जरनैल सिंह ने जगदीश टाइटलर को बरी करने को लेकर सवाल पूछा, इस पर चिदंबरम के जवाब से उसे गुस्सा आया और उसने चिदंबरम पर जूता फेंक दिया.

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर हमले की कोशिश

अप्रैल 2009 में अहमदाबाद की एक चुनावी रैली के दौरान एक शख्स ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की थी. हालांकि जूता मंच तक नहीं पहुंच पाया था. जूता फेंकने वाले इस आरोपी का नाम हितेश था.

इन नेताओं पर भी हो चुका है हमला