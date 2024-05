Lok Sabha Election 2024 Phase 6 Voting: छठे चरण के मतदान के बीच महिलाओं और युवा वोटर्स से PM मोदी की ये भावुक अपील

देशभर में अब तक पांच चरण के लोकसभा चुनाव (LokSabha ElecTions 2024) संपन्न हो चुके हैं. आज, शनिवार को छठवें चरण का मतदान हो रहा है. देशभर की 58 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Voting Appeal) ने भी बड़ी से बड़ी संख्या में घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की है. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से कहा, "जब लोग जुड़े रहते हैं तो लोकतंत्र फलता-फूलता है" उन्होंने वोटर्स से बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डालने की अपील की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मैं छठे चरण में वोट डालने वालों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं. हर वोट मायने रखता है, अपना वोट भी गिनवाएं. लोकतंत्र खासकर तभी फलता-फूलता है, जब उसके लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े और एक्टिव होते हैं. खासकर महिलाओं और युवा वोटर्स से अपील है कि बड़ी संख्या में वोट डालने जाएं."

Prime Minister Narendra Modi tweets "I urge all those who are voting in the 6th phase of the 2024 Lok Sabha elections to vote in large numbers. Every vote counts, make yours count too. Democracy thrives when its people are engaged and active in the electoral process. I specially… pic.twitter.com/bqM3ba2Okq