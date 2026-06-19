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होर्मुज से पहरा हटते ही आई गुड न्यूज, हजारों टन LNG लदा शिप भारत पहुंचा, LPG सप्लाई में राहत मिलेगी

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होर्मुज से पहरा हटते ही आई गुड न्यूज, हजारों टन LNG लदा शिप भारत पहुंचा, LPG सप्लाई में राहत मिलेगी
सांकेतिक फोटो

अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौता होने और होर्मुज से नाकेबंदी हटते ही अच्छी खबर सामने आई है. हजारों टन LNG लदा शिप भारत पहुंच गया है. LNG लेकर आ रहा माल्टा के झंडे वाला सुपरटैंकर LNGC दिशा शिप गुजरात में भरूच के दहेज बंदरगाह पहुंचा. बता दें कि ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद भारत आने वाला यह पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) जहाज है, जो हॉर्मुज पार कर भारत पहुंचा है. हजारों टन गैस भारत आने से LPG सप्लाई में बड़ी राहत मिलेगी. 

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श्वेता गुप्ता
चीफ़ सब-एडिटर
उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर कासगंज से निकलकर जयपुर की एमिटी यूनिवर्सिटी से पत्रिकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. पिछले 12 सालों से बतौर पत्रकार काम कर... और पढ़ें
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