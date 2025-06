भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), देहरादून में स्प्रिंग टर्म 2025 की पासिंग आउट परेड (POP) चल रही है. श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीकेजीएम लासांथा रोड्रिगो पासिंग आउट परेड में समीक्षा अधिकारी हैं.

#WATCH | Uttarakhand | The Passing Out Parade (POP) of the Spring Term 2025 is underway at the Indian Military Academy (IMA), Dehradun.

Lieutenant General BKGM Lasantha Rodrigo, Commander of the Sri Lanka Army, is the Reviewing Officer at the Passing Out Parade.