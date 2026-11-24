विनायक दामोदर सावरकर के पौत्र ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को एक कानूनी नोटिस भेजा है. इसमें उन्होंने सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में स्वतंत्रता सेनानी के बारे में दिए गए बयानों पर बिना शर्त माफी, स्पष्टीकरण और सुधार की मांग की है. उनका आरोप है कि इसमें स्वतंत्रता सेनानी को गलत तरीके से पेश किया गया है.

सत्यकी सावरकर की ओर से अधिवक्ता संग्राम कोल्हटकर द्वारा जारी कानूनी नोटिस में पुस्तक के पृष्ठ 201 और 443 पर लिखी गई बातों पर आपत्ति जताई गई है. नोटिस में आरोप लगाया गया है कि ये बातें तथ्यात्मक रूप से गलत, ऐतिहासिक रूप से भ्रामक और तोड़-मरोड़कर पेश की गई हैं तथा वी.डी. सावरकर की प्रतिष्ठा और विरासत को नुकसान पहुंचाती हैं.

नोटिस में सोनिया गांधी से इसे प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर मांगों का पालन करने को कहा गया है. इसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं करने या मांगों को मानने से इनकार करने पर सत्यकी सावरकर सक्षम अदालत या प्राधिकरण के समक्ष उचित कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं और कानूनी उपाय अपना सकते हैं.

नोटिस में कहा गया है कि सत्यकी सावरकर ने हाल ही में सोनिया गांधी द्वारा लिखी गई और हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया द्वारा कथित तौर पर 10 नवंबर को प्रकाशित पुस्तक को देखा. इसमें वी.डी. सावरकर के बारे में की गई टिप्पणियों और लगाए गए आरोपों से उन्हें ठेस पहुंची.

नोटिस में पुस्तक के पृष्ठ 201 पर लिखी गई इस टिप्पणी का उल्लेख किया गया है, “जब कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश शासकों के हाथों हमले और जेल की सजा झेल रहे थे, तब विनायक दामोदर सावरकर जैसे आरएसएस के वरिष्ठ विचारक अपने औपनिवेशिक आकाओं को दया याचिकाएं लिख रहे थे और उनके संगठन के सदस्य मुखबिर के तौर पर ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रहे थे.”

इधर भाजपा विधायक राम कदम ने सोनिया गांधी की किताब में विनायक दामोदर सावरकर और शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के उल्लेख को लेकर उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक तरफ बालासाहेब ठाकरे सावरकर का अपमान करने वाले कांग्रेस नेताओं का विरोध करते थे, वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी की उस किताब को सम्मान देते हैं, जिसमें कथित तौर पर सावरकर का अपमान किया गया है. सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा से कितना समझौता करेंगे.

इससे पहले भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर राज्य में सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस किताब की सामग्री राज्य और देश में सांप्रदायिक तनाव भड़का सकती है. उन्होंने दावा किया कि यह किताब एक "सोची-समझी योजना" के तहत प्रकाशित की गई है.

भाजपा विधायक ने किताब में सावरकर पर की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए दावा किया कि सोनिया गांधी को हिंदुत्व विचारक की भूमिका और उनके बलिदानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है. उनके मुताबिक, अपनी किताब जारी करने से पहले सोनिया गांधी को भारतीय संस्कृति को समझना चाहिए था और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ देश के संघर्ष का अध्ययन करना चाहिए था.

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