कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव' में वीर सावरकर के बारे में की गई टिप्पणी वाले पेज को फाड़ने के दौरान शिवसेना शिंदे नेता शाइना एनसी ने अनजाने में ऐसा कागज फाड़ दिया जिसमें दिवंगत बाल ठाकरे की तस्वीर थी. इस घटना के बाद विवाद शुरू हो गया. अब सायना एनसी ने इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके माफी मांगी है. उन्होंने लिखा कि यदि उनके कृत्य से अनजाने में सच्चे शिवसैनिकों या बालासाहेब के प्रशंसकों की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं दिल से उनसे माफी मांगती हूं. अपने पोस्ट में सायना ने बाल ठाकरे की पुरानी तस्वीरें शेयर करके लिखा कि उनकी निष्ठा साबित करने के लिए किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है
शाइना ने लिखा कि जिन्होंने मेरे कृत्य का गलत अर्थ निकालकर राजनीति करने की कोशिश की उन्हें मैं कहना चाहती हूं कि बालासाहेब के प्रति मेरे प्रेम और निष्ठा को साबित करने के लिए मुझे किसी के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है.
काही माणसं आणि काही नाती आयुष्यभर काळजाच्या एका कोपऱ्यात घर करून राहतात. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे माझ्या आयुष्यातील असेच पितृतुल्य आणि देवतुल्य व्यक्तिमत्त्व. मी लहान असताना पहिल्यांदा बाळासाहेबांना भेटले. ते माझ्या वडिलांचे अत्यंत जिवलग मित्र होते. आमच्या कुटुंबाशी त्यांचे अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध होते. अनेक वर्षे त्यांचा अखंड सहवास आम्हाला लाभला, आशीर्वाद मिळाले. माझ्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाच्या क्षणी, म्हणजेच माझ्या लग्नालाही ते आवर्जून उपस्थित राहिले होते. बाळासाहेब हे केवळ महाराष्ट्राचे नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे एक अद्वितीय आणि तेजस्वी नेतृत्व होते. प्रखर देशभक्त, कट्टर आणि अभिमानी हिंदू, तसेच स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे निस्सीम चाहते. हिंदुत्वाच्या विचारांशी त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही. काँग्रेसच्या विचारधारेविरोधात त्यांनी कायम ठाम आणि निर्भीड भूमिका घेतली. त्यांच्या विचारांमधील स्पष्टता, रोखठोकपणा आणि धगधगते तेज मला नेहमीच प्रेरणा देत आले आहे. कालच्या पत्रकार परिषदेत मी बाळासाहेबांच्या विचारांचा संदर्भ दिला. मात्र, माझ्या कृतीचा आणि वक्तव्याचा जाणीवपूर्वक विपर्यास करण्यात आला. माझा हेतू बाळासाहेबांचा अनादर करण्याचा कधीच नव्हता; उलट, त्यांनी आयुष्यभर जपलेल्या ज्वलंत विचारांमधूनच मी प्रेरणा घेते. बाळासाहेबांविषयी तमाम जनतेच्या मनात असलेली श्रद्धा आणि प्रेम मला पूर्णपणे समजते. माझ्यासाठी आणि कोट्यवधी लोकांसाठी बाळासाहेब हे केवळ एक नेते नव्हते, तर दैवत होते. माझ्या कृतीमुळे जर खऱ्या शिवसैनिकांच्या किंवा बाळासाहेबांच्या चाहत्यांच्या भावना अनावधानाने दुखावल्या गेल्या असतील, तर मी मनापासून त्यांची माफी मागते. पण, ज्यांनी माझ्या या कृतीचा विपर्यास करून राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना मला ठणकावून सांगायचे आहे की—बाळासाहेबांवरचे माझे प्रेम आणि निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी मला कोणाच्याही प्रमाणपत्राची गरज नाही! सत्ता आणि स्वार्थासाठी बाळासाहेबांच्या विचारांशी तडजोड करणाऱ्यांनी मला बाळासाहेब शिकवू नयेत. काही नाती आणि काही ऋणानुबंध तुमच्या सत्तेच्या आणि स्वार्थाच्या राजकारणापलीकडे असतात. बाळासाहेबांचे आशीर्वाद आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या आठवणी हीच माझी खरी ताकद आहे, आणि ती कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना माझा मानाचा मुजरा! जय हिंद, जय महाराष्ट्र! @Shivsenaofc— Shaina Chudasama Munot (@ShainaNC) November 19, 2026
उन्होंने लिखा कि सत्ता और स्वार्थ के लिए बालासाहेब के विचारों से समझौता करने वालों को मुझे बालासाहेब के विचारों का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए. शिवसेना नेता ने आगे लिखा है कि कुछ रिश्ते और कुछ आत्मीय जुड़ाव सत्ता और स्वार्थ की राजनीति से परे होते हैं। बालासाहेब का आशीर्वाद और उनसे जुड़ी यादें ही मेरी असली ताकत हैं, और इस ताकत को कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता. अंत में उन्होंने लिखा है कि हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे को मेरा सादर नमन!.
जानिए क्या था पूरा मामला
शिवसेना ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें शाइना समेत पार्टी नेताओं ने सावरकर के बारे में सोनिया की टिप्पणियों के विरोध में उनके संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव' की प्रतियां फाड़ दीं. शाइना के अलावा शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरूपम, शीतल म्हात्रे और आनंद दुबे भी मौजूद थे. उन्होंने सोनिया के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि सावरकर ने ब्रिटिश शासन के समक्ष दया याचिकाएं दायर की थीं और RSS के सदस्यों ने मुखबिर के तौर पर ब्रिटिश अधिकारियों का साथ दिया था. हालांकि, विरोध-प्रदर्शन के दौरान शाइना ने अनजाने में एक ऐसा कागज फाड़ दिया, जिस पर बाल ठाकरे के पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के पुतले को थप्पड़ मारने की तस्वीर छपी हुई थी. इसके बाद कोई शाइना को उनकी इस गलती के बारे में सचेत करता हुआ दिखाई देता है, जिससे वह चौंक जाती हैं और धीमी आवाज में ‘सॉरी' कहते हुए फटे हुए कागज को मेज पर रख देती हैं.
यह भी पढ़ें | जब शाइना एनसी ने शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से फाड़ दी बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर, VIDEO
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं