कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव' में वीर सावरकर के बारे में की गई टिप्पणी वाले पेज को फाड़ने के दौरान शिवसेना शिंदे नेता शाइना एनसी ने अनजाने में ऐसा कागज फाड़ दिया जिसमें दिवंगत बाल ठाकरे की तस्वीर थी. इस घटना के बाद विवाद शुरू हो गया. अब सायना एनसी ने इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके माफी मांगी है. उन्होंने लिखा कि यदि उनके कृत्य से अनजाने में सच्चे शिवसैनिकों या बालासाहेब के प्रशंसकों की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं दिल से उनसे माफी मांगती हूं. अपने पोस्ट में सायना ने बाल ठाकरे की पुरानी तस्वीरें शेयर करके लिखा कि उनकी निष्ठा साबित करने के लिए किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है

शाइना ने लिखा कि जिन्होंने मेरे कृत्य का गलत अर्थ निकालकर राजनीति करने की कोशिश की उन्हें मैं कहना चाहती हूं कि बालासाहेब के प्रति मेरे प्रेम और निष्ठा को साबित करने के लिए मुझे किसी के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है.

उन्होंने लिखा कि सत्ता और स्वार्थ के लिए बालासाहेब के विचारों से समझौता करने वालों को मुझे बालासाहेब के विचारों का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए. शिवसेना नेता ने आगे लिखा है कि कुछ रिश्ते और कुछ आत्मीय जुड़ाव सत्ता और स्वार्थ की राजनीति से परे होते हैं। बालासाहेब का आशीर्वाद और उनसे जुड़ी यादें ही मेरी असली ताकत हैं, और इस ताकत को कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता. अंत में उन्होंने लिखा है कि हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे को मेरा सादर नमन!.

जानिए क्या था पूरा मामला

शिवसेना ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें शाइना समेत पार्टी नेताओं ने सावरकर के बारे में सोनिया की टिप्पणियों के विरोध में उनके संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव' की प्रतियां फाड़ दीं. शाइना के अलावा शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरूपम, शीतल म्हात्रे और आनंद दुबे भी मौजूद थे. उन्होंने सोनिया के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि सावरकर ने ब्रिटिश शासन के समक्ष दया याचिकाएं दायर की थीं और RSS के सदस्यों ने मुखबिर के तौर पर ब्रिटिश अधिकारियों का साथ दिया था. हालांकि, विरोध-प्रदर्शन के दौरान शाइना ने अनजाने में एक ऐसा कागज फाड़ दिया, जिस पर बाल ठाकरे के पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के पुतले को थप्पड़ मारने की तस्वीर छपी हुई थी. इसके बाद कोई शाइना को उनकी इस गलती के बारे में सचेत करता हुआ दिखाई देता है, जिससे वह चौंक जाती हैं और धीमी आवाज में ‘सॉरी' कहते हुए फटे हुए कागज को मेज पर रख देती हैं.

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