JNU Election Result 2025: महज 1,000 वोटों की गिनती बची, ABVP कर रही गजब

JNU छात्रसंघ चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. वाम दलों और ABVP के बीच कांटे का मुक़ाबला चल रहा है. 1,000 वोटों की गिनती अब बस बची है. JNU छात्रसंघ चुनाव में दो पदों पर वाम दल और दो पर ABVP की लीड है. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर वाम दल और महासचिव और संयुक्त सचिव पर ABVP की बढ़त जारी है. पिछली बार एक पद पर ही ABVP ने जीत हासिल की थी. JNU छात्रसंघ चुनाव में EVM मशीन का इस्तेमाल नहीं होता. बैलेट पेपर की गणना जारी है और कुछ ही घंटे में परिणाम आ सकता है.

अब तक 43, 40 वोटों की गिनती के बाद

President

Aditi mishra (Left): 1375

Vikas patel (abvp): 1192

Shinde vijayalakshmi (psa): 915

Vikash (nsui): 341

Angad Singh (ind): 136

Raj ratan rajouria (bapsa): 180

Nota 118

Shirasava indu (disha): 63

Blank 33

Invalid 52

Vice president

K Gopika (left): 2146

Tanya kumari (abvp): 1437

Sheikh Shahnawaz (nsui): 316

Nota 324

Blank 85

Invalid 32

Gen. sec.

Rajeshwar Kant Dubey (abvp): 1496

Sunil Yadav (left): 1367

Shuaib Khan (bapsa): 592

Preeti (nsui): 361

Gopi Krishnan U (aisf): 196

Nota 231

Blank 62

Invalid 35

Joint secretary

Danish Ali (left): 1447

Anuj Damara (abvp): 1494

Ravi Raj (crjd): 684

Manmohan Mitruka (pdsu): 260

Kuldeep Ojha (nsui): 167

Nota 198

Blank 63

Invalid 34