JNU Election Result 2025: महज 1,000 वोटों की गिनती बची, ABVP कर रही गजब

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में वाम दल और ABVP के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा जारी है.
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर वाम दल जबकि महासचिव और संयुक्त सचिव पदों पर ABVP आगे चल रहा है.
- इस चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग नहीं हुआ, सभी वोट बैलेट पेपर से गिने जा रहे हैं.
JNU छात्रसंघ चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. वाम दलों और ABVP के बीच कांटे का मुक़ाबला चल रहा है. 1,000 वोटों की गिनती अब बस बची है. JNU छात्रसंघ चुनाव में दो पदों पर वाम दल और दो पर ABVP की लीड है. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर वाम दल और महासचिव और संयुक्त सचिव पर ABVP की बढ़त जारी है. पिछली बार एक पद पर ही ABVP ने जीत हासिल की थी. JNU छात्रसंघ चुनाव में EVM मशीन का इस्तेमाल नहीं होता. बैलेट पेपर की गणना जारी है और कुछ ही घंटे में परिणाम आ सकता है.
अब तक 43, 40 वोटों की गिनती के बाद
President
Aditi mishra (Left): 1375
Vikas patel (abvp): 1192
Shinde vijayalakshmi (psa): 915
Vikash (nsui): 341
Angad Singh (ind): 136
Raj ratan rajouria (bapsa): 180
Nota 118
Shirasava indu (disha): 63
Blank 33
Invalid 52
Vice president
K Gopika (left): 2146
Tanya kumari (abvp): 1437
Sheikh Shahnawaz (nsui): 316
Nota 324
Blank 85
Invalid 32
Gen. sec.
Rajeshwar Kant Dubey (abvp): 1496
Sunil Yadav (left): 1367
Shuaib Khan (bapsa): 592
Preeti (nsui): 361
Gopi Krishnan U (aisf): 196
Nota 231
Blank 62
Invalid 35
Joint secretary
Danish Ali (left): 1447
Anuj Damara (abvp): 1494
Ravi Raj (crjd): 684
Manmohan Mitruka (pdsu): 260
Kuldeep Ojha (nsui): 167
Nota 198
Blank 63
Invalid 34
