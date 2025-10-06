CJI बीआर गवई की कोर्ट में वकील ने किया हंगामा, जूता फेंकने की कोशिश

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को CJI बी आर गवई की कोर्ट में वकील ने हंगामा किया. इस वकील ने CJI पर जूता फेंकने की कोशिश की. पुलिस ने हंगामा करने वाले वकील को हिरासत में लिया है. इस दौरान अच्‍छी बात यह देखने को मिली कि पूरे हंगामे के बीच बीआर गवई शांत रहे और सुनवाई जारी रखी. पुलिस जब हंगामा करने वाले वकील को कोर्ट रूम से बाहर ले जा रही थी, तो वह सनातन से जुड़े नारे लगा रहा था.

खबरों के मुताबिक, एक वकील डायस के नजदीक पहुंच गया और अपना जूता निकालकर जज की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, कोर्ट में मौजूद सुरक्षाबलों ने वकील को पकड़ लिया और उसे बाहर लेकर चले गए. जब वकील बाहर जा रहा था तो वो चिल्ला रहा था "सनातक का अपमान नहीं सहेंगे" आरोपी वकील को सुरक्षाबलों ने हिरासत में ले लिया है. आरोपी वकील का नाम राकेश किशोर बताया जा रहा है.

चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश का मामला अब काफी तूल पकड़ रहा है. चीफ जस्टिस ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अफसरों से मीटिंग की. उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों और अफसरों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय की गई है. इस बैठक का मकसद था कि आरोपी वकील राकेश किशोर पर क्या कार्रवाई हो इसपर फैसला हो.