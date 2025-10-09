कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नया चेहरा और नया खेल... आतंकी घोषित किए जाने के बाद अब लॉरेंस गैंग ने विदेशी ज़मीन पर दहशत फैलाने की नई चाल चली है. सिर्फ एक महीने में कनाडा के सरे और आसपास पांच से ज़्यादा जगहों पर फायरिंग की वारदातें हुई हैं. सोशल मीडिया पर गैंगस्टर कई दावे करते हुए और धमकियां देते हुए सुनाई दे रहे हैं. विदेशी हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी की जा रही है. लेकिन अब फायरिंग का मकसद रंगदारी या टारगेट किलिंग नहीं है, ये दावा खुद लॉरेंस गैंग कर रहा है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लॉरेंस गैंग अब कनाडा में रॉबिन हुड बनने की कोशिश कर रहा है?

कनाडा के सरे शहर में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे (Kaps Cafe) पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थीं. इस दौरान 6 राउंड गोलियां चलीं, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई घायल नहीं हुआ. इसी साल जुलाई में एक महीने में दो बार फायरिंग हुई. दोनों मामलों में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

वारदात के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई. पोस्ट में लिखा गया- 'जय श्रीराम, सत श्री अकाल... कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग की ज़िम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं.'

पोस्ट में धमकी भरे लहजे में ये भी कहा गया- 'अगर अब भी कॉल नहीं सुने गए, तो अगली कार्रवाई मुंबई में होगी.'

फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाल था, लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर हरी बॉक्सर. इस बड़ी वारदात के बाद लॉरेंस बिश्नोई को कनाडा ने आतंकी घोषित कर दिया. लेकिन इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दहशत फैलाने का नया गेम प्लान तैयार किया. गैंग ने कनाडा में एक हफ्ते के अंदर 5 से ज्यादा जगहों पर फायरिंग की और फायरिंग के वीडियो भी जारी किए. लेकिन दोनों मामलों में फायरिंग का मकसद रंगदारी या टारगेट किलिंग नहीं था. ये दावा खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया. पहला मामला तीन जगहों पर फायरिंग से जुड़ा है.

निशाने पर व्‍यापारी, लेकिन वजह पैसा नहीं...

कनाडा में एक अन्‍य फायरिंग की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से फतेह पुर्तगाल ने ली. पोस्ट में कहा कि नवी तेसी नाम का शख्स लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर लोगों ने 5 मिलियन वसूले हैं. इसलिए उसके ठिकानों पर हमने फायरिंग करवाई है. नवी तेसी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर गायकों से जबरदस्ती 5 मिलियन वसूले हैं. इसलिए हम उसके पीछे पड़े हुए हैं. बाकी जो भी व्यापारी निशाने पर हैं और उनके पीछे कोई कारण है. वो हमारे भाइयों-बहनों से काम लेते हुए उन्हें परेशान कर रहे हैं. तो अगर कोई हमें सबूत देगा कि वो व्यक्ति सच में गलत है, तो हम उसके पीछे जाएंगे. हम मेहनती लोगों से दुश्मनी नहीं रखते. जो भी मेहनत करके अपनी रोजी कमा रहे हैं और हमारे नौजवानों की इज्जत करते हैं उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं. अगर आगे किसी ने कोई गलत खबर फैलाई, तो जिन व्यापारियों की जान या व्यापार को नुकसान पहुंचा, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, हमारी नहीं. हमारा तरीका शायद गलत लग सकता है, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं है.

समाज सुधारक की छवि!

इसके बाद लारेंस गैंग यहीं नहीं रुका. कनाडा के सरे में लॉरेंस गैंग की दहशत दिखाई दी. एक रेस्टोरेंट मालिक के 3-4 ठिकानों पर फायरिंग का दावा किया. ये सभी ठिकाने रेस्टोरेंट मालिक संजय बजाज के थे. इस फायरिंग की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग के गोल्डी ढिल्लन ने ली. पोस्ट में कहा कि लॉरेंस गैंग का आरोप रेस्टोरेंट मालिक अपने कर्मचारियों को तंग करता है और सैलरी नहीं देता. ऐसा कोई भी करेगा, तो उसने यहां ऐसा ही करेंगे. दोनों मामलों में फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसे कारण दिए, जैसे वो समाज सुधारक हो.

लॉरेंस गैंग की विदेशी वारदातों की लिस्ट लंबी

कनाडा में सोनू चिट्ठा की हत्या

सुक्खा दूनीके का मर्डर

पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल और एपी ढिल्लों के घरों पर फायरिंग

गोल्ड कारोबारी के बंगले पर गोलीबारी

सवाल ये है कि क्या लारेंस बिश्नोई गैंग ऑपरेशन C के तहत कोई नया इंटरनेशनल गेम प्लान कर रहा है.