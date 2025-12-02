दुनिया के 9 देश, भारत के 13 राज्य... कहां तक फैला है जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का 'अपराध साम्राज्य'

Lawrence Bishnoi Crime Nexus: गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अपराध साम्राज्य भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों तक फैला है. कुछ दिनों पहले जब अमेरिका से लॉरेंस बिश्नोई के छोटा भाई अनमोल भारत लाया गया, तब कहा जा रहा था कि लॉरेंस के अपराध साम्राज्य की नींव अब हिल गई है. लेकिन हाल ही में चंडीगढ़ सेक्टर-26 में इंदरप्रीत पैरी की हत्या करवा कर लॉरेंस गैंग ने यह बता दिया कि उसका नेटवर्क अभी समाप्त नहीं हुआ है.

भारत के कई हाईप्रोफाइल मर्डर में आता है लॉरेंस का नाम

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भारत के कई हाईप्रोफाइल मर्डर में आता है. पंजाब से लॉ की पढ़ाई कर अपराध की दुनिया में आए लॉरेंस बिश्नोई की बॉलीवुड स्टार सलमान खान से दुश्मनी जगजाहिर है. इसके अलावा लॉरेंस गैंग ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसेवाला, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई.

कहां तक फैला है लॉरेंस बिश्नोई का अपराध साम्राज्य

लॉरेंस गैंग के बदमाश कारोबारियों से फिरौती की मांग करते है. गैंगवॉर में बड़े-बड़े बदमाशों को मौत के घाट उतारते है. और यह सब केवल भारत के कुछ एक राज्यों में ही नहीं बल्कि एक दर्जन राज्यों में होता है. साथ ही दुनिया के कई देशों में भी लॉरेंस बिश्नोई अपने नाम का आतंक फैला चुका है.

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी भारत के 13 राज्यों में फैली है.

दिल्ली पंजाब हरियाणा राजस्थान महाराष्ट्र चंडीगढ़ पश्चिम बंगाल बिहार उत्तरप्रदेश उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश मध्यप्रदेश गुजरात

विदेशी धरती पर लॉरेंस बिश्नोई क्राइम कंपनी का इंटरनेशनल नेटवर्क

कनाडा अमेरिका पुर्तगाल दुबई अजरबेजान फिलीपींस लंदन जर्मनी जॉर्जिया

दाऊद इब्राहिम की तरह पैर पसार रहा लॉरेंस बिश्नोई

कुछ समय पहले NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि लारेंस बिश्नोई गैंग उत्तरी भारत में दाऊद इब्राहिम की तरह तरह पैर पसार रहा है और पूरे देश में उसके 700 से ज्यादा शूटर हैं. खासतौर पर युवा और नाबालिग लड़के उससे प्रभावित होकर उसके गैंग में भर्ती हो रहे हैं.

