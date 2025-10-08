प्रेमानंद महाराज की हेल्थ पर आया बड़ा अपडेट, केलि कुंज ने पोस्ट जारी कर कही ये बात

प्रेमानंद महाराज की हेल्‍थ अपडेट पर बुधवार को एक बड़ा अपडेट आया है. केलि कुंज आश्रम की तरफ से उनके स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर एक बड़ी जानकारी उनके भक्‍तों को दी है. केली कुंज की तरफ से बताया गया है कि महाराज का स्‍वास्‍थ्‍य ठीक है. आपको बता दें कि पिछले दिनों श्री राधा हित केलि कुंज की तरफ से सुबह प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा स्‍थगित करने के बारे में बताया गया था.

अफवाहों पर ध्‍यान न दें

बुधवार को जो जानकारी वृंदावन स्थित श्री हित राधा केलि कुंज परिकर की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्‍ट के जरिये से भक्‍तों को महाराज के स्‍वास्‍थ्‍य के बारे में जानकारी दी गई है. आश्रत की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक, 'आप सभी को अवगत कराया जाता है कि पूज्य गुरुदेव श्री हित प्रेमानन्द गोविंद शरण जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक है. गुरुदेव पूर्ववत अपनी दैनिक दिनचर्या में ही स्थित हैं. केवल प्रातः कालीन पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है.' इसके साथ ही आश्रम ने किसी भी झूठी या निराधार अफवाहों पर ध्‍यान न देने की अपील की है. आश्रम ने कहा है, 'आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया किसी भी प्रकार की झूठी या निराधार अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उन्हें फैलाएं.'

वायरल वीडियो के बाद चिंता बढ़ी

पिछले दिनों प्रेमानंद महाराज के खराब स्‍वास्‍थ्‍य की वजह से सुबह होने वाली पदयात्रा को स्‍थगित कर दिया गया था. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद चिंता की लहर दौड़ गई. इस वीडियो में संत प्रेमानंद महाराज का चेहरा सूजा हुआ और आंखें लाल दिखाई दे रही थीं. कई भक्तों को डर था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, कुछ ने अनुमान लगाया कि यह सूजन डायलिसिस के इलाज के कारण है. यह वीडियो वायरल होने के बाद उनके लाखों अनुयायियों में चिंता फैल गई.

वायरल हो रहीं पुरानी क्लिप्‍स

राधा केलि कुंज आश्रम, जहां प्रेमानंद जी महाराज रहते हैं, अब स्थिति स्पष्ट करने के लिए आगे आया है. ऑनलाइन वायरल कुछ वीडियो में प्रेमानंद महाराज के चेहरे पर सूजन नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि अब उनकी डायलिसिस रोज हो रही है और इसी वजह से उनके शरीर पर सूजन है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये सभी क्लिप पुरानी हैं.

