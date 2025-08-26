जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के बीच वैष्णो देवी मार्ग पर बड़ा भूस्खलन, 6 की मौत, 14 घायल, यात्रा रुकी

Vaishno Devi Landslide : जम्मू-कश्मीर में बादल फटने और लगातार हो रही भारी बारिश से भयानक तबाही मची है. कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके है. इधर वैष्णो देवी यात्रा के मार्ग पर बड़ा भूस्खलन हुआ है. इस हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. जबकि 14 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. लैंडस्लाइड के कारण वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है. लैंडस्लाइड की घटना में घायल हुए एक और शख्स की मौत की सूचना सामने आई है. ऐसे में इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई है. कटरा के एसडीएम पीयूष डोटरा ने बताया कि भूस्खलन में मारे जाने वालों की संख्या 6 पहुंच गई है. जबकि 14 के करीब घायल बताए है. जिनका उपचार कटरा सीएचसी सहित नारायणा चिकित्सा केंद्र में जारी है.

मिली जानकारी के अनुसार अर्धकुमारी के पास लैंडस्लाइड में कुछ लोग घायल हुए. यहां रेस्क्यू जारी है .खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह जानकारी दी है.

जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर मंगलवार दोपहर लैंड स्लाइड हुआ. इस हादसे में कई लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद प्रसिद्ध मंदिर की तीर्थ यात्रा रोक दी गई है.

अर्द्धकुंवारी के पास दोपहर तीन बजे हुआ भूस्खलन

अर्द्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास दोपहर करीब तीन बजे भूस्खलन की घटना हुई. अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक जाने वाले 12 किलोमीटर के घुमावदार रास्ते के लगभग आधे रास्ते पर यह घटना हुई.

हिमकोटि मार्ग पर यात्रा सुबह से ही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अपराह्न 1.30 बजे तक पुराने मार्ग पर यात्रा जारी थी. हालांकि अधिकारियों ने मूसलाधार बारिश के मद्देनजर अगले आदेश तक इस रास्ते से भी यात्रा स्थगित करने का फैसला किया.

#WATCH | J&K | The water level of the Chenab river touches Pul Doda, as it flows in spate in Doda following continuous heavy rainfall. https://t.co/RQD2zMDcOT pic.twitter.com/soGFwGhxvH — ANI (@ANI) August 26, 2025

डोडा में बादल फटने से तबी नदी का रौद्र रूप, कई इलाकों में बाढ़

डोडा में बादल फटने से तबी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. लगातार भारी बारिश के बाद जलाशयों में पानी भर जाने से चौथे तवी पुल के पास की सड़क बह गई है. डोडा में बारिश और बाढ़ में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है.



अधिकारियों ने कहा कि कई इलाकों में आवासीय ढांचों और अन्य संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है. जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है और बचाव एवं राहत अभियान जारी है. अधिकारियों ने निवासियों, खासकर निचले और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों से, रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण सतर्क रहने का आग्रह किया है.

.यह भी पढ़ें - बादल फटा, सैलाब आया, बह गया ट्रक... हिमाचल से जम्मू तक तबाही के 5 खौफनाक वीडियो