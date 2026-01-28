2 hours ago
यूजीसी (UGC) के नए नियमों को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. सवर्ण संगठनों और छात्रों के आक्रोश ने सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है. इन सबके बीच, उत्तर भारत में मौसम ने भी तेवर कड़े कर लिए हैं. पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और दिल्ली-एनसीआर में बेमौसम बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. वहीं, संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा.
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले संसद के बजट सत्र के लिए दिल्ली पहुंचे. आईजीआई एयरपोर्ट से तस्वीरें
#WATCH | Union Minister Ramdas Athawale arrives in Delhi for the Parliament's Budget Session. Visuals from the IGI Airport. pic.twitter.com/dCHGSWIjOY— ANI (@ANI) January 27, 2026