कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से बड़ा हादसा, 40 से 45 लोगों के दबे होने की आशंका

कोलकाता में बड़ा हादसा हुआ है. यहां तारातला थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर एक निर्माणाधीन गोदाम की छत गिर गई. जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों को दबे होने की आशंका है. बताया जा रहा है कि यहां बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे. यह इलाका पश्चिम कोलकाता में आता है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. जहां राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है. कोलकाता पुलिस ने बताया है कि यहां आपदा प्रबंधन समूह और सिविल डिफेंस की टीमों के साथ-साथ दमकल की गाड़ियों को भी मौके पर रवाना किया गया है.

कोलकाता के तारातला इलाके अचानक हुआ हादसा

कोलकाता के तारातला इलाके में यह हादसा अचानक हुआ है. स्थानीय लोगों को मुताबिक इस निर्माणाधीन इमारत की साइड पर कई लोग काम कर रहे हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के दबने की संभावना है. फिलहाल राहत एवं बचाव टीम ने छह से सात लोगों को निकाला गया है. वहीं घठना की जानकारी लगते ही स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य शुरू कर दिया था. तारातला में हुई दुर्घटना के लिए नबान्न में आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम नंबर शुरू किया गया. ये नंबर 1070, 8697981070, 033 22143526, 033 22535185 कोलकाता प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं.

घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं. वहीं जो मजूदर यहां काम कर रहे थे. उनके जानने वाले भी मौके पर पहुंच रहे हैं. घटना के बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

40 से 45 लोगों के दबे होने की संभावना

शेड और मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है. इस घटना में बड़ी संख्या में लोगों को घायल होने की संभावना है. जिन घायलों को निकाला जा रहा है. उन्हें प्रशासन की टीमों ने अस्पताल रेफर कर दिया है. जिनमें कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घटना में 40 से 45 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है.

मलबा हटाया जा रहा है

कोलकाता पुलिस की तरफ से बताया गया कि अब तक कई मजदूरों को निकाला जा चुका है. फिलहाल राहत और बचाव टीमें मलबा हटाने में जुट गई हैं. घटना की जानकारी के बाद सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप की टीमों को भी बुलाया गया है. जहां तेजी से मलबा निकाला जा रहा है. मौके पर भारी-भरकम क्रेन और मलबा हाटने वाली मशीनों को बुलाया गया है. जबकि गिरी हुई लोहे की बीम को भी हटाया जाएगा. कोलकाता नगर निगम के सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं.

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