कोलकाता लॉ स्टूडेंट गैंगरेप के आरोपी का TMC नेताओं से संबंध... BJP का बड़ा आरोप, जारी की तस्वीरें

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लॉ की एक छात्रा से कॉलेज में गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के बीच टकराव का एक नया दौर शुरू को गया है. बीजेपी ने इस घटना में गिरफ्तार आरोपियों के टीएमसी के संबंध होने की बात कही है और पार्टी के दूसरे नंबर के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ तस्वीरें भी साझा की हैं.

भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं हैं, जिनमें एक आरोपी मनोजीत मिश्रा तृणमूल नेताओं अभिषेक बनर्जी, स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और मुख्यमंत्री की भाभी पार्षद कजरी बनर्जी के साथ खड़ा नजर आ रहा है.

अमित मालवीय ने कहा, "आरजी कर का खौफ अभी भी कम नहीं हुआ है और फिर भी बंगाल में इस तरह के जघन्य अपराध रोजाना बढ़ रहे हैं. ममता बनर्जी के शासन में बंगाल महिलाओं के लिए दुःस्वप्न बन गया है."

वहीं प्रदीप भंडारी ने कहा, "एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार आरोपियों के साथ खड़ी दिख रही है! मनोजीत मिश्रा टीएमसी सदस्य है. चाहे वह आरजी कर बलात्कार और हत्या का मामला हो, जहां ममता बनर्जी ने पीड़िता के माता-पिता को चुप कराने की कोशिश की थी या अब, जब आरोपी टीएमसी सदस्य पाया गया है."

