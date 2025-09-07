शर्मनाक! बर्थडे मनाने के बहाने युवती के साथ किया गैंगरेप, कोलकाता की ये घटना आपको हिलाकर रख देगी

कोलकाता में एक बार फिर महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई है. घटना रीजेंट पार्क इलाके की बताई जा रही है. पुलिस ने इस घटना में शामिल दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है. आरोपियों की पहचान चंदन मिलक और दीप के रूप में की गई है. घटना के बाद से ही दोनों आरोपी लापता बताए जा रहे हैं. पुलिस दोनों की तलाश कर रही है.पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पीड़िता के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे.

पुलिस की शुरुआती में जांच में पता चला है कि दोनों आरोपियों ने जिस लड़की के साथ गैंगरेप किया है उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, हरिदेवपुर निवासी पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ ये घटना उस समय हुई है जब चंदन उसे जन्मदिन मनाने के बहाने दीप के घर ले गया.

पुलिस सूत्रों में से एक ने बताया कि महिला का जन्मदिन शुक्रवार को था. उस मौके पर, आरोपी चंदन और दीप पीड़िता को उसके फ्लैट पर ले गए. वहां उन्होंने खाना खाया, इसके बाद जब वह घर लौटने लगी, तो आरोपियों ने उसे रोक लिया. उन्होंने कथित तौर पर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया.

सूत्रों ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10.30 बजे पीड़िता भागने में कामयाब रही.घर लौटने के बाद, उसने अपने परिवार वालों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद शनिवार को संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

अपनी शिकायत में, महिला ने यह भी कहा कि कई महीने पहले उसका परिचय चंदन से हुआ था. उसने खुद को दक्षिण कोलकाता की एक बड़ी दुर्गा पूजा समिति का प्रमुख बताया. उसके ज़रिए पीड़िता का परिचय दीप से हुआ और तीनों एक-दूसरे के संपर्क में थे.उसने अपनी शिकायत में कहा कि दोनों आरोपियों ने उसे पूजा समिति में शामिल कराने का वादा किया था.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की श्रृंखला में यह घटना नवीनतम है.25 जून को साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज परिसर में एक लॉ छात्रा के साथ कथित तौर पर बलात्कार हुआ. कॉलेज का पूर्व छात्र मोनोजीत मिश्रा इस मामले का मुख्य आरोपी है और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. वह कॉलेज की तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) इकाई का पूर्व अध्यक्ष था. टीएमसीपी ने पिछले दो सालों से मिश्रा से अपना कोई संबंध न होने की बात कही है.