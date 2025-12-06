विज्ञापन

कोलकाता पुलिस कांस्टेबल प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड जारी, यहां क्लिक कर डाउनलोड करें हॉल टिकट

Kolkata Police Admit Card Download 2025: बोर्ड द्वारा जारी एग्जाम शेड्यूल के अनुसार, प्रीलिमिनरी रिटन टेस्ट का आयोजन 21 दिसंबर, 2025 को किया जाना है. एडमिट कार्ड के बिना प्रीलिमिनरी रिटन टेस्ट में बैठने की अनुमति नहीं होगी. 

Kolkata Police Admit Card Download 2025: वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (WBPRB) ने कोलकाता पुलिस कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन भी योग्य उम्मदीवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है, वो WBPRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. बता दें कि इस इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत 3,700 से ज़्यादा पदों पर भर्तिया की जानी है. बोर्ड द्वारा जारी एग्जाम शेड्यूल के अनुसार, प्रीलिमिनरी रिटन टेस्ट का आयोजन 21 दिसंबर, 2025 को किया जाना है. एडमिट कार्ड के बिना प्रीलिमिनरी रिटन टेस्ट में बैठने की अनुमति नहीं होगी. 

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-

WBPRB की ऑफिशियल वेबसाइट prb.wb.gov.in पर जाएं.

यहां पर ‘Download e-card' का लिंक दिखेगा. जिसपर क्लिक कर दें.

इसके बाद ‘get details' लिंक दिखेगा. इसपर भी क्लिक करें.

जो पेज खुलेगा उसपर एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि भरने को कहा जाएगा.

जानकारी डालते ही एक पेज खुलेगा. जिसपर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को कहा जाएगा.

इस डाउनलोड कर, इसका प्रिंट निकाल लें,

लिखित परीक्षा के बाद, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा. जिसमें फिजिकल मेज़रमेंट टेस्ट (PMT), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल होंगे.

परीक्षा वाले दिन अपने एडमिट कार्ड की कॉपी और कई पहचान पत्र जरूर लेकर जाएं.

