बिहार के कुख्यात अपराधी को बंगाल में गोलियों से भूना, गोपालगंज से है कनेक्शन

सुरेश यादव के ऊपर इसके पहले भी गोपालगंज में ही दो-दो बार जानलेवा हमला हुआ था. इस दौरान उसे गोली भी लगी थी, लेकिन वो दोनों बार जिंदा बच गया.

Read Time: 2 mins
  • गोपालगंज के कुख्यात सुरेश यादव की हावड़ा में बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी
  • सुरेश यादव पर गोपालगंज सहित बिहार के कई थानों में करीब 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं
  • सुरेश यादव पर ट्रिपल मर्डर और कई हाईप्रोफाइल हत्याओं का आरोप है, जिनमें राजनीतिक और आपराधिक मामले शामिल हैं
गोपालगंज (बिहार):

गोपालगंज के कुख्यात अपराधी सुरेश यादव की कोलकाता के हावड़ा में सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. ये खबर आज तड़के जैसे ही गोपालगंज के लोगों को मिली, हर कोई हैरान रह गया. सुरेश यादव के ऊपर गोपालगंज सहित बिहार के कई थानों में दो दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. बताया जाता है कि वर्तमान में वह गोपालगंज में भूमाफियाओं के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा करने का भी काम करता था.

अंधाधुंध फायरिंग में सुरेश यादव की मौके पर मौत

जानकारी के मुताबिक बीती रात हावड़ा के संध्या बाजार में बाइक सवार अपराधियों ने सुरेश यादव के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूत्रों के मुताबिक उसका हावड़ा इलाके में फ्लैट है, जहां वो अपने परिवार के साथ दशहरा मनाने गया था, लेकिन दशहरा से पहले ही उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई.

हालांकि सुरेश यादव के ऊपर इसके पहले भी गोपालगंज में ही दो-दो बार जानलेवा हमला हुआ था. इस दौरान उसे गोली भी लगी थी, लेकिन वो दोनों बार जिंदा बच गया. सुरेश यादव उर्फ सुरेश चौधरी गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के कुकुरभुक्का गांव का रहने वाला था. 

सुरेश यादव पर 24 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं

पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके ऊपर तत्कालीन समता पार्टी के नेता गिरीश सिंह समेत ट्रिपल मर्डर, तिरविरवा पंचायत मुखिया अमरजीत यादव की हत्या का भी आरोप है. साथ ही 1995 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मुन्ना सिंह की हत्या, सीवान के अपराधी राका तिवारी की हत्या सहित करीब 24 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं.

गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस हत्या से जुड़े मामले की जांच के लिए गोपालगंज पुलिस से संपर्क किया है. सुरेश यादव की क्राइम डिटेल्स मांगी गई है, ताकि हत्या की गुत्थी सुलझाई जा सके.

बंगाल पुलिस के मुताबिक सुरेश चौधरी की किन-किन लोगों से दुश्मनी था. वह पूर्व में किसके टारगेट पर था. इन तमाम पहलुओं पर गोपालगंज पुलिस से जानकारी ली जा रही है.

Suresh Yadav Murdered, Suresh Yadav Murdered In Howrah, Howrah Kolkata, West Bengal Police, Gopalganj Police
