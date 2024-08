AIIMS दिल्ली के डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट की अपील पर 11 दिन बाद खत्म की हड़ताल

एम्स के डॉक्टरों ने उच्चतम न्यायालय के आश्वासन के बाद 11 दिनों से जारी हड़ताल समाप्त की. इसके अलावा आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी हड़ताल वापस ली है. गौरतलब है कि कोलकाता में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का गुरुवार को 11 दिन पूरे हो गए, जिससे सेवाएं बाधित हो रही थीं और मरीज प्रभावित हो रहे थे. इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से अपील की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया.

दरअसल, कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्‍टर की रेप के बाद हत्‍या के बाद हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्‍टरों से ड्यूटी पर वापस लौटने की अपील की गई थी. पिछले 11 दिनों से चल रही हड़ताल के चलते हजारों की संख्‍या में बिना इलाज के भटक रहे मरीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल रोकने की अपील की है. डॉक्टरों के नहीं रहने के कारण मरीजों की हालत खराब हो रही थी. उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.

एम्स के डॉक्टरों ने गुरुवार को घोषणा की कि वे सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद कोलकाता की डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में अपनी 11 दिन की हड़ताल वापस ले रहे हैं. इससे पहले दिन में शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए कहा था और उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके दोबारा काम पर लौटने के बाद कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी.



We are resuming duties following the Supreme Court's appeal and assurances and intervention in the RG Kar incident and safety for doctors . We commend the Court's action and call for adherence to its directives. Patient care remains our top priority. @MoHFW_INDIA @aiims_newdelhi pic.twitter.com/lA5YQdKwoP