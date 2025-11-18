विज्ञापन
कोलकाता में SIR से घबराई महिला ने खुद को लगाई आग, हुई दर्दनाक मौत

West Bengal SIR: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है. BLO घर-घर जाकर सत्यापन अभियान चला रहे हैं, जिसका मकसद डुप्लिकेट और मृत वोटर्स को हटाना और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना है. लेकिन कई लोग इसे लेकर बहुत चिंता में हैं.

कोलकाता में SIR से घबराई महिला ने खुद को लगाई आग, हुई दर्दनाक मौत
SIR से घबराकर महिला ने की आत्महत्या.
  • कोलकाता के दक्षिणी कुदघाट इलाके में जमुना मंडल ने SIR को लेकर चिंता में खुद को आग लगा ली.
  • महिला को अपना गणना फॉर्म न मिलने से मानसिक तनाव था, जिससे उसने यह खौफनाक कदम उठाया.
  • गंभीर रूप से झुलसी जमुना मंडल को एमआर बांगुर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल से SIR के बीच एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. कोलकाता के दक्षिणी कुदघाट इलाके में एसआईआर को लेकर घबराहट में कथित तौर पर खुद को आग लगा ली. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला की पहचान 67 साल की जमुना मंडल के रूप में हुई है. यहां वह अपने परिवार के साथ रह रहती थी. परिवार का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होते ही वह बहुत ज्यादा चिंता में थी और यह खौफनाक कदम उठा लिया.

ये भी पढ़ें- बिहार की तरह कहीं UP में भी ना हो जाए 'खेला'? SIR से घबराए सपा-कांग्रेस ने बनाई खास रणनीति

गणना फॉर्म नहीं मिला तो महिला ने लगाई आग

पुलिस अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि जमुना को उसका गणना फॉर्म नहीं मिला था, जिसकी वजह से वह परेशान थी. वह दक्षिण कोलकाता के वार्ड 114 के ढलाई ब्रिज और न्यू पुटियारी उदयाचल इलाके में लंबे समय से रह रही थी. उसने कथित तौर पर अपने घर में खुद को आग लगा ली.

गंभीर रूप से झुलसी महिला की मौत

बुजुर्ग महिला को गंभीर रूप से झुलसी हुई हालत में एमआर बांगुर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं पुलिस उसकी मौत की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है.

SIR से चिंता में आ रहीं मौतों की खबरें 

बता दें कि हाल के हफ़्तों में, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और नादिया समेत कई ज़िलों से SIR प्रक्रिया को लेकर कथित तौर पर चिंता से जुड़ी मौतों की कई खबरें सामने आई हैं. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है. BLO घर-घर जाकर सत्यापन अभियान चला रहे हैं, जिसका मकसद डुप्लिकेट और मृत वोटर्स को हटाना और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना है.

इनपुट-PTI

