विज्ञापन
विशेष लिंक

IPS सुसाइड केस में छुट्टी पर भेजे गए शत्रुजीत कपूर को DGP पद से हटाया गया, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

शत्रुजीत कपूर की गैरमौजूदगी में राज्य पुलिस प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे ओ पी सिंह को अगले आदेश तक कार्यवाहक डीजीपी (पुलिस बल के प्रमुख) के रूप में नियुक्त किया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
IPS सुसाइड केस में छुट्टी पर भेजे गए शत्रुजीत कपूर को DGP पद से हटाया गया, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
  • हरियाणा सरकार ने आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर को पुलिस महानिदेशक के पद से कार्यमुक्त कर दिया है
  • ओ पी सिंह को कपूर की गैरमौजूदगी में कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है
  • नई डीजीपी की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेजी जा सकती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
चंडीगढ़:

हरियाणा सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी वाई पूरण कुमार की कथित आत्महत्या को लेकर हुए विवाद के बीच छुट्टी पर भेजे जाने के दो महीने बाद आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर को रविवार को पुलिस महानिदेशक (DGP) के पद से कार्यमुक्त कर दिया. कपूर की गैरमौजूदगी में राज्य पुलिस प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे ओ पी सिंह को अगले आदेश तक कार्यवाहक डीजीपी (पुलिस बल के प्रमुख) के रूप में नियुक्त किया गया है.

कब होगी डीजीपी की नियुक्ति

हरियाणा सरकार नये डीजीपी की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेज सकती है, क्योंकि 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी कपूर हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, पंचकूला के चेयरमैन का पद संभालते रहेंगे.  इंजीनियरिंग स्नातक कपूर को अगस्त 2023 में राज्य पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया था.

क्या था मामला

पूरन कुमार हरियाणा पुलिस के तेजतर्रार आईपीएस अफसरों में गिने जाते थे. कुछ महीने पहले वे चंडीगढ़ स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे, शरीर पर गोली लगने के निशान थे. प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का बताया गया था, जिसके बाद उनके लिए इंसाफ की मांग उठी. आपको बता दें कि पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में आठ वरिष्ठ अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था. काफी दबाव के बाद शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ips Pooran Singh Suicide Case, Shatrujeet Kapur, Haryana Government, IPS Officer Suicide
Get App for Better Experience
Install Now