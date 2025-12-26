इक्कीस की रिलीज से पहले रेखा का वीडियो वायरल, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा को गले लगाकर की तारीफ

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘इक्कीस' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म 1 जनवरी 2025 को रिलीज होने जा रही है, लेकिन इससे पहले अगस्त्य से जुड़ा एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिग्गज एक्ट्रेस रेखा अगस्त्य नंदा को गले लगाती नजर आ रही हैं. यह भावुक पल देखकर फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं. यह वीडियो पिछले साल आयोजित आरके फिल्म फेस्टिवल का है, जो महान फिल्मकार राज कपूर की विरासत को समर्पित था. इस इवेंट में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं.

वायरल हो रहे वीडियो में रेखा, अगस्त्य नंदा को प्यार से गले लगाती हैं, उनके चेहरे को दोनों हाथों से थामती हैं और उनकी तारीफ करती दिखती हैं. वहीं अगस्त्य भी बेहद सम्मान के साथ रेखा को हाथ जोड़कर प्रणाम करते नजर आते हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर रेखा और अमिताभ बच्चन से जुड़ी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं. बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक मानी जाने वाली रेखा और अमिताभ की अफवाहों ने सालों तक सुर्खियां बटोरी थीं. ‘सिलसिला', ‘आलाप', ‘नमक हराम', ‘दो अंजाने' और ‘गंगा की सौगंध' जैसी फिल्मों में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था. ऐसे में रेखा का अमिताभ के नाती पर स्नेह लुटाना लोगों को खास लग रहा है.

बात करें फिल्म ‘इक्कीस' की, तो इसमें अगस्त्य नंदा भारतीय सेना के वीर जवान अरुण खेतरपाल का किरदार निभा रहे हैं. अरुण खेतरपाल 1971 के भारत-पाक युद्ध में बसंतार की लड़ाई के दौरान शहीद हो गए थे. उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. वह यह सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिकों में से एक थे.

हाल ही में अमिताभ बच्चन ने मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी और अपने ब्लॉग में अगस्त्य की जमकर तारीफ की. बिग बी ने लिखा कि अगस्त्य की परफॉर्मेंस में परिपक्वता और ईमानदारी नजर आती है और वह हर फ्रेम में दर्शकों का ध्यान खींचते हैं. दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है. अगस्त्य नंदा ने 2023 में जोया अख्तर की फिल्म ‘द आर्चीज' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. अब ‘इक्कीस' से उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं.