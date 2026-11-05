'गुप्त विदेशी दौरे बंद करें, मोदी और RSS से नफरत त्यागें', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिए 7 नसीहत

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनावी जीत के लिए 7 टिप्स भी दिए हैं. किरेन रिजिजू ने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा- अगर कांग्रेस चुनाव में ज्यादा सीटें जीतना चाहती है, तो राहुल गांधी को कुछ बातों पर ध्यान देना होगा. रिजिजू ने राहुल गांधी के सामने सात शर्तें रखते हुए कहा कि अगर वे इन पर अमल करें तो कांग्रेस के सांसदों की संख्या बढ़ सकती है.

बार-बार विदेश जाकर छुट्टियां मनाने से बचें

अपने एक्स पोस्ट में रिजिजू ने राहुल गांधी को सलाह दी कि उन्हें भारत में ज्यादा समय बिताना चाहिए. बार-बार विदेश जाकर छुट्टियां मनाने से बचना चाहिए. 7 टिप्स में यह उनकी पहली टिप्स थी. दूसरे प्वाइंट में रिरिजू कहा कि राहुल को अपने से वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना चाहिए और उनके अनुभव से सीख लेनी चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि बड़ों का सम्मान करना भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है.

भारत विरोधी लोगों से मिलने पर भी उठाए सवाल

केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को यह भी नसीहत दी कि उन्हें भारत विरोधी लोगों से मुलाकात नहीं करनी चाहिए. ऐसे लोगों के एजेंडे को बढ़ावा देने से भी बचना चाहिए. रिजिजू का कहना था कि देश के हितों के खिलाफ काम करने वालों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए.

भाजपा, मोदी और RSS के प्रति नफरत छोड़ने को कहा

रिजिजू की तीसरी और चौथी नसीहत में राहुल गांधी से BJP, RSS और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी नफरत खत्म करने की बात कही गई. उन्होंने कहा कि राहुल को भाजपा को अपना राजनीतिक विरोधी मानना चाहिए, न कि दुश्मन. उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन विरोध को व्यक्तिगत दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए.

संसद में गंभीरता से हिस्सा लें राहुल

रिजिजू ने राहुल गांधी से संसद की कार्यवाही को गंभीरता से लेने और कांग्रेस सांसदों को बहस में हिस्सा लेने देने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि संसद का काम चर्चा और बहस करना है. यहां सभी दलों के सांसदों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए. साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भारतीय संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने की सलाह दी.



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