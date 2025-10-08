ज्योति भाभी को जिताइए.. पवन सिंह की पत्नी के समर्थन में खुलकर आए खेसारी यादव

भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता पवन सिंह इन दिनों फिल्मों और गानों से अधिक अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनका अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवाद गहरा गया था. इस हाई-प्रोफाइल विवाद के बीच भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और बड़े स्टार खेसारी लाल यादव ने ज्योति सिंह के समर्थन में एक बड़ा बयान दिया है.

खेसारी लाल यादव ने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि उन्हें ज्योति सिंह का साथ देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर ज्योति जी को टिकट मिलता है, तो हम उनका साथ देंगे. उन्हें कोर्ट से कोई फैसला नहीं मिला है, न ही पति से साथ मिल रहा है.

'अगर वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ती हैं...'

खेसारी लाल ने भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ती हैं, तो जनता को उस मां का, उस बहन का, मेरी भाभी का साथ देना चाहिए, क्योंकि भाभी हमेशा मां के समान होती हैं. उन्होंने आगे कहा कि तो मैं एक बेटा होने के नाते उनके लिए आप लोगों से समर्थन मांग रहा हूं. वह अगर चाहती हैं कि मैं उनके लिए प्रचार करने जाऊं, तो मैं पूरी दुनिया के विरोध के बाद भी प्रचार करने जाऊँगा.

खेसारी लाल यादव ने महिला की स्थिति पर जोर देते हुए कहा कि उस महिला का जनता साथ नहीं देगी तो कौन देगा? अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है. एक औरत के लिए पति से बढ़कर कुछ नहीं होता. उन्होंने अपनी निजी जिंदगी का उदाहरण देते हुए कहा कि गलती उनसे भी हुई है. लेकिन जब उनके पास कुछ नहीं था तब उनकी पत्नी उनके साथ थीं. उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि वह भी एक महिला के बेटे और किसी के पति हैं.