फिल्म ‘कोथलावाड़ी’ के प्रमोशन में ₹64 लाख की धोखाधड़ी! KGF स्टार यश की मां ने लगाया आरोप

KGF स्टार यश की मां पुष्पलता, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म कोथलावाड़ी से बतौर प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में कदम रखा, ने ₹64 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. इस मामले में हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. पुष्पलता ने शिकायत में कहा कि उन्होंने फिल्म प्रमोटर हरीश अरासु को प्रमोशन की जिम्मेदारी सौंपी थी. फिल्म की शूटिंग 24 मई से जुलाई के बीच तालकाडु, गुंडलुपेट, मैसूर और चामराजनगर में हुई थी. दोनों के बीच ₹23 लाख प्रमोशन फीस पर सहमति बनी थी.

FIR में क्या-क्या कहा गया है?

FIR के मुताबिक, हरीश ने 18 मई को ₹10 लाख और 21 मई को ₹5 लाख लिए. इसके बाद उसने फिल्म के नाम का इस्तेमाल कर अलग-अलग तरीकों से ₹24 लाख और वसूले. कुल मिलाकर पुष्पलता का आरोप है कि हरीश ने उनसे ₹64,87,700 लिए, जिसमें 31 जुलाई को प्रिंट मीडिया विज्ञापन के लिए ₹4 लाख कैश भी शामिल है.

धमकी देने का लगाया आरोप

इसके बावजूद फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ. फिल्म 1 अगस्त को रिलीज होनी थी, लेकिन ट्रेलर लॉन्च के लिए भी यश को अपनी जेब से ₹21,75,000 खर्च करने पड़े. पुष्पलता का दावा है कि कई सोशल मीडिया और फिल्म प्रमोटरों को भी भुगतान नहीं किया गया. जब उन्होंने सवाल उठाया तो हरीश ने धमकी दी और ₹27 लाख वापस करने की मांग की. शिकायत में यह भी कहा गया है कि हरीश ने सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दी और घर आकर हंगामा करने की बात कही. आरोप है कि अभिनेता महेश गुरु और स्वर्णलता (रणनायक) ने हरीश के कहने पर ऑनलाइन आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट कीं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा.

पुष्पलता ने बताया कि 15 अगस्त को उन्हें और फिल्म के डायरेक्टर श्रीराज रवारी को हरीश, मनु, नितिन और अन्य लोगों ने धमकी भरे कॉल किए. उन्होंने पुलिस से हरीश अरासु, मनु, नितिन, महेश गुरु और स्वर्णलता के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी, मानहानि और आपराधिक साजिश के आरोप में कार्रवाई की मांग की है.

