KGF स्टार यश की मां से प्रमोटर ने किया 64 लाख रुपये का घोटाला, दर्ज कराया मामला 

कन्नड़ अभिनेता यश की मां पुष्पलता, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म कोथलावाड़ी से निर्माता के रूप में डेब्यू किया है. फिल्म प्रमोटर हरीश अरासु और उनके सहयोगियों पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, धन के दुरुपयोग और धमकी देने का आरोप लगाया है.

KGF स्टार यश की मां के साथ हुआ घोटाला
नई दिल्ली:

कन्नड़ अभिनेता यश की मां पुष्पलता, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म कोथलावाड़ी से निर्माता के रूप में डेब्यू किया है. फिल्म प्रमोटर हरीश अरासु और उनके सहयोगियों पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, धन के दुरुपयोग और धमकी देने का आरोप लगाया है. एफआईआर के अनुसार, पुष्पा ने कहा कि उन्होंने हरीश को अपनी फिल्म के प्रमोशन की जfम्मेदारी सौंपी थी, जिसकी शूटिंग 24 मई 2025 से जुलाई के मध्य तक तलकाडु, गुंडलुपेट, मैसूर और चामराजनगर सहित कई जगहों पर हुई थी. दोनों पक्षों ने कथित तौर पर 23 लाख रुपये के प्रमोशन शुल्क पर सहमति व्यक्त की थी. हरीश को कथित तौर पर 18 मई 2025 को 10 लाख रुपये और उसके बाद 21 मई को 5 लाख रुपये मिले.

पुष्पा का दावा है कि बाद में उन्होंने फिल्म के ब्रांड नाम का इस्तेमाल करके विभिन्न माध्यमों से 24 लाख रुपये और वसूले. कुल मिलाकर, उनका आरोप है कि हरीश ने उनसे 64,87,700 रुपये लिए, जिसमें 31 जुलाई को प्रिंट मीडिया विज्ञापन के लिए 4 लाख रुपये नकद शामिल हैं.

पुष्पा का कहना है कि 1 अगस्त, 2025 को रिलीज होने वाली इस फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं किया गया. 23 जुलाई को ट्रेलर लॉन्च हुआ, लेकिन पुष्पा का दावा है कि हरीश द्वारा प्रचार कार्य पूरा न कर पाने के कारण एक्टर को अपनी जेब से 21,75,000 रुपये खर्च करने पड़े. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई सोशल मीडिया और फिल्म मीडिया प्रमोटरों को भुगतान नहीं किया गया. जब उसने हरीश से पूछताछ की, तो कथित तौर पर उसने उन्हें धमकाया और 27 लाख रुपये वापस मांगे.

पुष्पा ने आगे दावा किया कि 1 अगस्त को उन्हें फिल्म के लिए कोई प्रचार सामग्री उपलब्ध नहीं मिली और बाद में पता चला कि हरीश नेगेटिव प्रचार कर रहा था. उसने उन्हें पर सोशल मीडिया पर उनके बारे में अपमानजनक पोस्ट करने और उनके घर आकर हंगामा करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया.

शिकायत में कहा गया है कि अभिनेता महेश गुरु और स्वर्णलता (रणनायक) कथित तौर पर हरीश से प्रभावित होकर उनके बारे में ऑनलाइन अपमानजनक  पोस्ट पोस्ट कीं, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची. पुष्पा ने आगे कहा कि 15 अगस्त 2025 को उन्हें फिल्म के निर्देशक श्रीराज रावरी को उस नंबर से हरीश अरासु, मनु, नितिन और अन्य अज्ञात व्यक्तियों से धमकी भरे फोन कॉल आए.

अपनी शिकायत के माध्यम से उन्होंने हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन से हरीश अरासु, मनु, नितिन, महेश गुरु और स्वर्णलता (रणनायक) के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी, मानहानि और आपराधिक षड्यंत्र के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

