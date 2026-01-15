विज्ञापन
सुबह की ट्रेनिंग में नहीं पहुंचीं, दरवाजा तोड़ा तो मिलीं लाश- केरल के हॉस्टल में दो खिलाड़ियों की मौत

केरल के कोल्लम में SAI हॉस्टल से दो नाबालिग खिलाड़ियों के शव फंदे से लटके मिले. पुलिस ने बताया कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और मामले की जांच की जा रही है.

सुबह की ट्रेनिंग में नहीं पहुंचीं, दरवाजा तोड़ा तो मिलीं लाश- केरल के हॉस्टल में दो खिलाड़ियों की मौत
  • कोल्लम जिले के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हॉस्टल में दो नाबालिग खिलाड़ियों के शव फंदे से लटके मिले
  • मृतक छात्राओं की उम्र पंद्रह और सत्रह वर्ष थी, वे कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम की निवासी थीं
  • दोनों छात्राएं एक ही कमरे में मृत पाई गईं, जिनमें एक एथलेटिक्स और दूसरी कबड्डी खिलाड़ी थी
कोल्लम:

खेल जगत को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक घटना गुरुवार सुबह सामने आई, जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के हॉस्टल में दो नाबालिग खिलाड़ियों के शव फंदे से लटके मिले. पुलिस के मुताबिक, यह घटना कोल्लम जिले के हॉस्टल में हुई, जहां दोनों छात्राएं एक ही कमरे में मृत पाई गईं.  दोनों लड़कियों की उम्र क्रमशः 17 और 15 वर्ष थी. वे क्रमशः कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम की निवासी थीं.

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 5 बजे अन्य छात्राओं ने देखा कि वे ट्रेनिंग के लिए नहीं आईं. कई बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, तो हॉस्टल प्रशासन ने दरवाजा तोड़ा और अंदर दोनों को फंदे से लटका पाया. 

पुलिस ने बताया कि 15 वर्षीय छात्रा आमतौर पर दूसरे कमरे में रहती थी, लेकिन बुधवार रात उसने अपनी साथी के कमरे में समय बिताया. दोनों को सुबह अन्य छात्राओं ने देखा था. मृतकों में एक एथलेटिक्स की ट्रेनी थी, जो कक्षा 12 में पढ़ती थी, जबकि दूसरी कबड्डी खिलाड़ी थी और कक्षा 10 की छात्रा थी.

घटना के बाद हॉस्टल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. फिलहाल मौत के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

Kerala, Kollam, SAI Hostel
