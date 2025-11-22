क्‍या कोई मां इतनी निर्दयी हो सकती है कि अपने जान से प्‍यारे बेटे को जुर्म की ऐसी राह पर धकेल दे, जिसका अंत मौत है! क्‍या कोई मां अपने बेटे को आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित कर सकती है? केरल पुलिस ने एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो अपने 15 वर्षीय बेटे को आतंकी संगठन ISIS में शामिल कराने की कोशिश कर रही थी. पुलिस ने एफआईआर में मां को अपने ही बेटे को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश में सक्रिय भागीदार बताया गया है, जो ब्रिटेन स्थित एक ISIS आतंकी के साथ मिलकर काम कर रही थी. NDTV को मिले दस्तावेज़ में विस्तार से बताया गया है कि कैसे नाबालिग को कथित तौर पर ISIS के दुष्प्रचार के संपर्क में लाया गया, दूसरे धर्मों से नफरत करने की तालीम दी गई और आतंकवादी समूह की विचारधारा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया.

लड़के को ISIS के हत्या के वीडियो दिखाए

केरल पुलिस ने इस मामले में यूएपीए (UAPA) के तहत दर्ज की गई एफआईआर में दो मुख्य आरोपियों के नाम शामिल किये हैं. पहले आरोपी की पहचान अंजार के रूप में हुई है, इसे दस्तावेज़ में तथाकथित इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन का सदस्य बताया गया है, जो अभी यूनाइटेड किंगडम के लीसेस्टर में रह रहा है. पुलिस के अनुसार, उसने कथित तौर पर लड़के को अपने लैपटॉप पर आईएसआईएस के हत्या के वीडियो दिखाए और समूह की विचारधारा को "इस्लाम का सबसे बड़ा मार्ग" बताया. एफआईआर में कहा गया है कि अंजार ने लड़के को "इस्लाम का सच्चा मार्ग" बताते हुए आईएसआईएस अपनाने के लिए उकसाया और अन्य धर्मों के प्रति शत्रुता पैदा करने की कोशिश की.

मां ही बनवा रही थी बेटे को आतंकी

दूसरी आरोपी लड़के की मां, फ़िदा मोहम्मद अली है, जिसने जांचकर्ताओं के अनुसार, बेटे को कट्टरपंथ की ओर धकेलने के प्रयास का समर्थन किया. एफआईआर में दर्ज है कि उसने कथित तौर पर अंजार के साथ मिलकर काम किया. पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों व्यक्तियों ने मिलकर नाबालिग को प्रभावित किया, उसका मार्गदर्शन किया और उसे कट्टरपंथी बनाने की कोशिश की.

अब NIA करेगी मामले की जांच

केरल पुलिस का मानना ​​है कि यह मामला एक बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है. सूत्रों के अनुसार, शुरुआती संकेत बताते हैं कि राज्य के कुछ हिस्सों में इस आतंकवादी समूह से जुड़े कुछ सीक्रेट एलिमेंट्स एक्टिव हो सकते हैं. एनआईए ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पूरी जांच अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रही है. अधिकार क्षेत्र बदलने पर, कोच्चि एनआईए कार्यालय एक नई एफआईआर दर्ज करेगा और जांच का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा.

