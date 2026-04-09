Kerala Assembly Election 2026: केरल व‍िधानसभा चुनाव 2026 में आज 9 अप्रैल, गुरुवार को 140 सीटों के ल‍िए वोट डाले जा रहे हैं. वायनाड से लोकतंत्र की खूबसूरत तस्‍वीर सामने आई है, जहां एक दुल्हन ने अपनी शादी से ठीक पहले लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है. वायनाड के मेप्पाडी की रहने वाली अखिला एंटनी गुरुवार सुबह पूरी तरह दुल्हन के जोड़े में सजी-धजी मतदान केंद्र पहुंचीं. गहनों और फूलों से सजी अखिला को देखकर वहां मौजूद मतदाता और अधिकारी भी हैरान रह गए.

अखिला सुबह करीब 9 बजे सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेप्पाडी स्थित बूथ नंबर 191 पर पहुंचीं, जहां पहले से ही मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई थी. भीड़ को देखते हुए चुनाव अधिकारियों ने अखिला को मतदान करने में प्राथमिकता दी, ताकि वह समय पर अपना वोट डालकर शादी के लिए निकल सकें. कुछ ही मिनटों में उन्होंने मतदान प्रक्रिया पूरी कर ली.

Kerala Assembly Election 2026 bride votes

10:30 बजे थी शादी: परिवार के साथ पहुंचीं मतदान केंद्र

अखिला की शादी सुबह 10:30 बजे CSI Church Koyileri में तय थी. उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि शादी से पहले वोट जरूर डालेंगी. अखिला मेप्पाडी के WIMS अस्पताल में काम करती हैं और अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचीं. उनके पिता एंटनी और मां रमणी भी उनके साथ थे. दूल्हे का नाम जोमिन सैमुअल है.

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एक दिन, दो बड़ी जिम्मेदारियां

वोट डालने के बाद अखिला सीधे शादी के लिए रवाना हो गईं. इस तरह उनके इस खास दिन पर दो अहम जिम्मेदारियां पूरी हुईं. एक विवाह और दूसरी लोकतंत्र के प्रति कर्तव्य.अख‍िला की तस्‍वीरें और वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहे हैं. लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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