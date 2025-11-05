राहुल गांधी बिहार चुनाव में हार स्वीकार नहीं करना चाहते... 'वोट चोरी' के आरोप पर जेडीयू का पलटवार

बिहार और हरियाणा में वोटर लिस्ट में धांधली के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता के की त्यागी ने एनडीटीवी से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया है. केसी त्यागी ने कहा कि चुनाव में हार का सिलसिला कांग्रेस पार्टी का लगातार बढ़ता जा रहा है उसको राहुल गांधी अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं. कल (गुरुवार को) बिहार में मतदान होना है. राहुल गांधी अपनी पराजय बिहार इलेक्शन में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं.

आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले मीडिया ब्रीफिंग कर राहुल गांधी ने बुधवार को 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने का दावा करते हुए हरियाणा और बिहार में वोट चोरी और अवैध तरीके से मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्ट से काटने के आरोप लगाए. राहुल गांधी ने दावा किया की हरियाणा में 2 करोड़ मतदाताओं में से 25 लाख फेक वोटर्स हैं. उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि इस महिला ने हरियाणा चुनावों में 22 बार वोट किया.

हालांकि, जेडीयू ने आरोपों को सिरे से ख़ारिज कर दिया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता के सी त्यागी के मुताबिक कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं लेकिन उनमें गंभीरता का अभाव है. महाराष्ट्र, हरियाणा में चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने बेईमानी का आरोप लगाया. कांग्रेस रूलिंग राज्य में मैं 10 मामले बता सकता हूं जहां पर वोटर के नाम काटे गए हैं, लेकिन हम कभी आरोप नहीं लगते हैं.

जेडीयू का आरोप है कि यूपीए के शासनकाल के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त जिस दिन रिटायर होते थे वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन जाते थे. के सी त्यागी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त पद से रिटायर होने के बाद राज्यसभा में सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री बने थे. हालांकि के सी त्यागी ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी देखना चाहिए, और विपक्षी दलों की सभी शंकाओं को उसे दूर करना चाहिए.