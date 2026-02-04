इंजन में धुएं की आशंका, काठमांडू से इस्तांबुल जा रही फ्लाइट की कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

कोलकाता एयरपोर्ट पर बुधवार को एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. ये विमान काठमांडू से इस्तांबुल जा रहा था. विमान से धुआं निकलने की आशंका के बाद इसे कोलकाता में उतारा गया. विमान तुर्कि एयरलाइंस का था. बताया जा रहा है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और विमान की जांच की जा रही है.

बताया जा रहा है कि तुर्किश एयरलाइंस के विमान ने काठमांडू से इस्तांबुल के लिए उड़ान भरी थी. लेकिन रास्ते में ही इसके इंजन से धुआं निकलने का शक हुआ. इसके बाद इस विमान की तुरंत कोलकाता के नेताजी इंटरनेशनल टर्मिनल पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं. बताया जा रहा है कि विमान में 236 यात्री सवार हैं.

कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NSCBI) के एयरपोर्ट डायरेक्टर ने एक बयान जारी कर बताया कि काठमांडू से इस्तांबुल जा रहे टर्किश 727 की कोलकाता एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी लैंडिंग हुई. कैप्टन ने कोलकाता ATC को दाहिने इंजन में आग लगने की आशंका के बारे में बताया. विमान दोपहर 2 बजकर 49 मिनट पर NSCBI एयरपोर्ट पर उतरा. उन्होंने बताया कि विमान अभी कोलकाता एयरपोर्ट पर है और जांच चल रही है.