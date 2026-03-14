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हवाई सफर पर मिडिल ईस्ट जंग की मार, इंडिगो-एयर इंडिया के बाद अब अकासा की उड़ान भी हुई महंगी

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एयर इंडिया और इंडिगो के बाद अब देश की सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन अकासा एयर ने भी ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण अपनी उड़ानों पर 'फ्यूल सरचार्ज' लगाने का ऐलान कर दिया है.

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हवाई सफर पर मिडिल ईस्ट जंग की मार, इंडिगो-एयर इंडिया के बाद अब अकासा की उड़ान भी हुई महंगी
  • अकाशा एयर ने बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण 15 मार्च से टिकट बुकिंग पर अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज लागू किया है
  • नया फ्यूल सरचार्ज घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मार्गों पर फ्लाइट दूरी और समय के आधार पर निर्धारित किया जाएगा
  • अतिरिक्त शुल्क की सीमा न्यूनतम 199 रुपये से लेकर अधिकतम 1300 रुपये तक रखी गई है
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अगर आप भी गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए. एयर इंडिया और इंडिगो के नक्शेकदम पर चलते हुए अब अकासा एयर (Akasa Air) ने भी ईंधन की बढ़ती कीमतों का बोझ यात्रियों पर डालने का फैसला किया है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण एयरलाइन 15 मार्च से टिकट बुकिंग पर 1300 रुपये तक का अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज वसूल करेगी.

कल रात से लागू होंगे नए दाम

अकासा एयर के प्रवक्ता द्वारा जारी बयान के अनुसार, ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया है. नए चार्ज 15 मार्च 2026 की रात 00:01 बजे से होने वाली सभी बुकिंग पर लागू होंगे. अगर आपने 15 मार्च से पहले टिकट बुक कर ली है, तो आपको यह अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा.

कितना लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज?

नया सरचार्ज फ्लाइट की दूरी और समय के आधार पर तय किया गया है. यह सरचार्ज घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मार्गों पर लागू होगा.

  • न्यूनतम शुल्क: 199 रुपये
  • अधिकतम शुल्क: 1300 रुपये

एयरलाइन का कहना है कि मिडिल ईस्ट में उपजे हालातों की वजह से एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में इजाफा हुआ है. इसी के चलते हमें 199 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज लगाने पर मजबूर होना पड़ा है.

फ्लाइट की अवधि तय करेगी आपकी टिकट की कीमत

सरचार्ज प्रत्येक सेक्टर के हिसाब से अलग-अलग होगा. इसका मतलब है कि फ्लाइट जितनी लंबी होगी, यात्री को उतना अधिक सरचार्ज देना होगा. उदाहरण के तौर पर, छोटे रूट जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ के मुकाबले लंबे रूट जैसे मुंबई से सिंगापुर या दिल्ली से केरल पर यह शुल्क अधिक हो सकता है.

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