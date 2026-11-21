कर्नाटक के तुमकुरु जिले में एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. पावागड़ा से तुमकुरु जा रही एक निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी. हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं. जानकारी के मुताबिक यह हादसा तुमकुरु जिले के कोराटागेरे तालुक में तुम्बाडी पेट्रोल पंप के पास हुआ. बस पावागड़ा से तुमकुरु की ओर जा रही थी. इसी दौरान सड़क पर अचानक एक गाय आ गई. गाय को देखकर बस के आगे चल रही एक कार के चालक ने अचानक रफ्तार धीमी कर दी. पीछे से तेज गति में आ रही बस कार के काफी करीब पहुंच गई और उससे टकराने का खतरा पैदा हो गया.

कार को बचाने की कोशिश में खाई में गिरी बस

कार से टक्कर बचाने के लिए बस चालक ने अचानक वाहन को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश की. इस दौरान बस पर उसका नियंत्रण नहीं रहा और वाहन सड़क किनारे बनी खाई में जा गिरा. हादसे के समय बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे. अचानक हुए इस हादसे के बाद बस में बैठे यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं. हालांकि गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और कई लोगों की जान बच गई.

CCTV कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

बस के खाई में गिरने की पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. हादसे का वीडियो सामने आने के बाद दुर्घटना की वजह और बस की रफ्तार को लेकर भी चर्चा हो रही है. यह मामला कोराटागेरे पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है.

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