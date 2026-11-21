पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज इन दिनों अपने गाने गुजारिश को लेकर चर्चा में हैं, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. लेकिन हम आपको उनके उस पंजाबी गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें केवल एक लाइन ने फैंस का दिल जीत लिया था. यहां तक कि वह गाना बिलबोर्ड की लिस्ट में शामिल हो गया था. वहीं जिस बॉलीवुड फिल्म में यह गाना आया था उसने 2000 करोड़ पार की कमाई हासिल की. जबकि यूट्यूब पर सतिंदर सरताज के इस गाने को 344 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. आइए आपको बताते हैं हम किस गाने के बारे में बात कर रहे हैं....

सतिंदर सरताज का दो लाइन वाला हिट गाना

हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वह फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का गाना 'जाइए सजना' है, जिसमें सतिंदर सरताज ने दो लाइनें गाकर हर किसी को रुला दिया. इसमें सतिंदर के अलावा जेस्मिन सैंडलस की आवाज है. गाने की संगीत रचना शश्वत सचदेव ने की है. रिलीज के बाद से ही गाने ने काफी लोकप्रियता हासिल कर ली थी और फिर इस गाने ने बड़ी उपलब्धि हासिल की और बिलबोर्ड कैनेडियन हॉट 100 चार्ट पर 58वें स्थान पर पहुंचा.

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जाइए सजना गाने में सतिंदर सरताज की लाइनें

सानूं सारियां विसर गईयां राहवां वे

केड़े पासे जाईए सजना



धुरंधर द रिवेंज का हिट गाना बना जाइए सजना

फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का गाना 'जाइए सजना' सतिंदर सरताज ने लिखा और गाया है. हालांकि, गाने में ज्यादातर हिस्सा जैस्मिन सैंडर्स ने गाए है और इसकी बस दो लाइनें ही सतिंदर की हैं, लेकिन उन दो लाइनों ने ही सभी के दिलों में जादू कर दिया है. उनकी आवाज इतनी रूहानी है कि उसने हर किसी के दिल को छुआ है. उनकी आवाज इस गाने में जसकीरत के हाल को बयां करती है, क्योंकि गाने में जब-जब जसकीरत अपने परिवार को अंदर आते हुए देखता है, तो उसके अंदर जो खालीपन होता है, वह इन दो लाइनों में पूरी तरह से झलक उठता है.

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