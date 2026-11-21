उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है. शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉफ्रेंस कर भाजपा के 'राधे-राधे कमल खिला दे' वाले बयान को लेकर करारा तंज कसा है. अखिलेश यादव ने कहा- अब तो नया नारा ढूंढ लिया है राधे-राधे... विदाई में भी लोग राधे-राधे करते है. इस बार यूपी की जनता इनकी शानदार विदाई करने जा रही है. राधे-राधे वाले नारे को लेकर अखिलेश ने कहा कि इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने खुद स्वीकार कर लिया है कि इनकी विदाई होने जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि इस बार बीजेपी सीतापुर में शून्य होने जा रही है.

अखिलेश यादव ने आगे कहा, "बीजेपी के लोग जानते हैं इस बार जनता उन्हें हरा देगी, जिस दिन तारीख आएगी चुनाव की उसी दिन भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी."

राधे-राधे का मतलब विदाईः अखिलेश

लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉफ्रेंस में अखिलेश यादव ने 3 न की चिंतन शिविर में भाजपा वालों ने क्या नारे बनाए- राधे राधे कमल खिला दें. राधे-राधे का मतलब विदाई है. इनका कमल मुरझा रहा है. उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी बड़ा बयान दिया. अखिलेश ने कहा कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।"

नौकरशाही पर भी बरसे सपा नेता

इस मौके पर भाजपा और बसपा से आए कई लोगों ने सपा की सदस्यता भी ली. प्रेस कॉफ्रेंस में अखिलेश यादव ने नौकरशाही को भी आड़े हाथों लिया. अखिलेश ने कहा, "जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बनकर काम कर रहे हैं उनकी इलेक्शन कमीशन से शिकायत की जाएगी. मुख्य निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है."

सपा नेता ने कहा कि पूरी फोर्स और कुछ लोग बीजेपी के पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं. इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखूंगा. जिसमें सभी विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद के दस्तख्त होंगे.

नवगांव उपचुनाव में एक अधिकारी ने फर्जी वोट डलवाए, फिर अलग-अलग जिलों में उस अधिकारी को भेजा गया, 9 विधानसभा वाले जिले में अधिकारी को भेजेंगे. 1.27 लाख के बयान के बाद चुनाव आयोग ने CM पर दबाव बनाया है, जिसके बाद दोबारा किसी ने कुछ नहीं बोला. पीडीए समाज के वोट के साथ खिलवाड़ कर रही है.

लाठी का जवाब लैपटॉप से देंगेः अखिलेश

अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि लाठी का जवाब लैपटॉप से देंगे. लाठी हारेगी लैपटॉप जीतेगा. अखिलेश ने यह भी कहा कि गोरखपुर मामले पर दो दिन के शोक के बाद प्रेस करूंगा. मालूम हो कि अखिलेश के गोरखपुर दौरे के दौरान हुए एक हादसे में भाजपा नेता के बेटे की मौत हो गई थी.

अखिलेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार

अखिलेश यादव द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट और राधे-राधे पर दिए गए बयान पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है. मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने अखिलेश के बयान पर जवाब दिया है. मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, अखिलेश यादव को अब सुनने वाले लोग भी नहीं मिल रहे, वेबसाइट के जरिए जनता को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

जनता को भड़काकर प्रदेश की व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाला वर्ग लगातार सक्रिय है. समाज, शिक्षा और देश की प्रगति के मुद्दों पर सरकार काम कर रही है. भारत चौथे से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर, देश प्रगति कर रहा है.

राधा रानी की कृपा से कमल कभी मुरझाता नहींः बीजेपी

अखिलेश के राधे-राधे मतलब विदाई वाले बयान पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि राधा रानी की कृपा से कमल कभी मुरझाता नहीं, लगातार खिलता रहता है.

सूरज के उगने के साथ कमल खिलता है, बीजेपी का कमल और विस्तार करेगा. नौकरीशाही पर अखिलेश के दिए बयान पर मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव हारने पर अधिकारियों को बीजेपी का एजेंट बताने लगते हैं.

अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव जीतती है तो अधिकारी एजेंट नहीं लगते, हारने पर आरोप लगाते हैं. अधिकारियों पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप अखिलेश यादव का गैर जिम्मेदाराना बयान है. अधिकारी अपने दायित्वों के अनुसार सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं.

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