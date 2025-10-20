विज्ञापन
कर्नाटक के मंत्री बिहार चुनाव के लिए कर रहे जबरन वसूली... बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप

बीजेपी नेता का बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब बिहार में कुछ ही हफ्तों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. उनका कहना है कि कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों ने वसूली का पैसा बिहार भेजा जा रहा है.

कर्नाटक कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा आरोप

बिहार चुनाव में एक महीने से भी कम समय बचा है. बीजेपी हो या कांग्रेस सभी दलों ने पूरा दमखम लगा दिया है. चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच बीजेपी सांसद ने कर्नाटक के मंत्री पर बड़ा आरोप लगाया है. बीजेपी सांसद का कहना है कि कर्नाटक कांग्रेस सरकार के मंत्री बिहार विधानसभा चुनाव के लिए धन उगाही कर रहे रहे है. वह विधानसभा चुनाव के लिए जबरन वसूली कर फंड जुटा रहे हैं.

बीजेपी सांसद का आरोप है कि कांग्रेस के मंत्री कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों से बिहार चुनाव के नाम पर जबरन वसूली कर रहे हैं. बीजेपी नेता का बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब बिहार में कुछ ही हफ्तों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों ने वसूली का पैसा बिहार भेजा जा रहा है. हालांकि अब तक इस पर कर्नाटक कांग्रेस का जवाब सामने नहीं आया है.

बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग

बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में वोटिंग होनी है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा. दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. कांग्रेस बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है. जीत के लिए पार्टी पूरा दमखम लगा रही है. चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है.

Bihar Assembly Election 2025, Karnataka Congress, Karnataka BJP MP, Extortion Allegations
