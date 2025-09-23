ओवरटेक के चक्कर में गई जान! बाइक सवार को कुचलती हुई निकल गई बस

कर्नाटक के कारवार से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक बाइक सामने से आ रही बस से इतनी भयानक तरीके के जा टकराई कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत (Bike Cllasion With Bus) हो गई. मृतक का नाम चंद्रशेखर सोमा गौड़ा है. वह कोडतल्ली गांव का रहने वाला था. येल्लापुर तालुका में इंडियन पेट्रोल पंप के पास उसकी बाइक KSRTC बस से टकरा गई. यह दुर्घटना उस समय हुई जब बाइक सवार एक कार को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था. उसी दौरान वह सामने से आ रही बस से जा भिड़ा. बस उसे कुचलती हुई आगे निकल गई. ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.

बाइक और बस की टक्कर का CCTV डरा देगा

घटना के सीसीटीवी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बाइक सामने से आ रही बस के नीचे आ गई हो. बस ड्राइवर जब तक कुछ समझ पाता बस बाइक सवार को कुचल चुकी थी. येल्लापुर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जैसे ही बस वहां से गुजरी तब जाकर आसपास के लोगों की नजर उस बाइक सवार पर पड़ी. लोग उसकी मदद के लिए तुरंत दौड़ पड़े लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. लोगों ने तुरंत इस हादसे की सूचना पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू की.

हापुड़ में हुई थी दो बाइकों की भिड़ंत

सड़क दुर्घटना का ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ से भी सामने आया है. यहां पर एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक सामने से आ रही बाइक से जा भिड़ी. इस हादसे में स्पोर्ट्स बाइक कई फीट ऊपर हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरी. वहीं दोनों बाइक पर सवार तीन लोग बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े. सभी को घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.