विज्ञापन
विशेष लिंक

ओवरटेक के चक्कर में गई जान! बाइक सवार को कुचलती हुई निकल गई बस

घटना के सीसीटीवी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बाइक सामने से आ रही बस के नीचे आ गई हो. बस ड्राइवर जब तक कुछ समझ पाता बस बाइक सवार को कुचलकर आगे बढ़ चुकी थी.

Read Time: 2 mins
Share
ओवरटेक के चक्कर में गई जान! बाइक सवार को कुचलती हुई निकल गई बस
बाइक सवार को बस ने कुचला.
  • कर्नाटक में पेट्रोल पंप के पास बाइक और KSRTC बस की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई.
  • हादसा तब हुआ जब बाइक सवार कार को ओवरटेक करते हुए सामने से आ रही बस से टकरा गया.
  • दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें बाइक बस के नीचे आते हुए दिखाई दे रही है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कारवार:

कर्नाटक के कारवार से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक बाइक सामने से आ रही बस से इतनी भयानक तरीके के जा टकराई कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत (Bike Cllasion With Bus) हो गई. मृतक का नाम चंद्रशेखर सोमा गौड़ा है. वह कोडतल्ली गांव का रहने वाला था. येल्लापुर तालुका में इंडियन पेट्रोल पंप के पास उसकी बाइक KSRTC बस से टकरा गई. यह दुर्घटना उस समय हुई जब बाइक सवार एक कार को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था. उसी दौरान वह सामने से आ रही बस से जा भिड़ा. बस उसे कुचलती हुई आगे निकल गई. ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.

ये भी पढ़ें- बुलेट की रफ्तार से भिड़ी बाइक, चीथड़े उड़े... हापुड़ में दिल दहला देने वाली टक्कर

बाइक और बस की टक्कर का CCTV डरा देगा

घटना के सीसीटीवी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बाइक सामने से आ रही बस के नीचे आ गई हो. बस ड्राइवर जब तक कुछ समझ पाता बस बाइक सवार को कुचल चुकी थी. येल्लापुर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जैसे ही बस वहां से गुजरी तब जाकर आसपास के लोगों की नजर उस बाइक सवार पर पड़ी. लोग उसकी मदद के लिए तुरंत दौड़ पड़े लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. लोगों ने तुरंत इस हादसे की सूचना पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू की.

Latest and Breaking News on NDTV

हापुड़ में हुई थी दो बाइकों की भिड़ंत

सड़क दुर्घटना का ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ से भी सामने आया है. यहां पर एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक सामने से आ रही बाइक से जा भिड़ी. इस हादसे में स्पोर्ट्स बाइक कई फीट ऊपर हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरी. वहीं दोनों बाइक पर सवार तीन लोग बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े. सभी को घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Karnataka News, Karwar Accident, Bike Collision With Bus, Bus Crushd Biker, Biker Crushed Cctv
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com