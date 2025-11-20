विज्ञापन
विशेष लिंक

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर कोई संकट नहीं, सिद्धारमैया बोले- अगले साल पेश करूंगा 17वां बजट

कर्नाटक में नवंबर में कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें हैं, जिसे कुछ लोग ‘नवंबर क्रांति’ के रूप में संदर्भित कर रहे हैं. लेकिन सीएम और गृह मंत्री ने ऐसी अटकलों को खारिज किया है.

Read Time: 3 mins
Share
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर कोई संकट नहीं, सिद्धारमैया बोले- अगले साल पेश करूंगा 17वां बजट
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया.
  • कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को सीएम सिद्धरमैया और गृह मंत्री ने खारिज किया है.
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि वे वित्त मंत्री के रूप में अब तक सोलह बजट सफलतापूर्वक पेश कर चुके हैं.
  • कर्नाटक में नवंबर में मुख्यमंत्री पद परिवर्तन की अटकलें चल रही हैं जिन्हें ‘नवंबर क्रांति’ कहा जा रहा है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Karnataka Congress govt Crisis: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में खेमेबाजी की चर्चा बीते कुछ दिनों से चल रही है. लेकिन इन चर्चाओं को सीएम सिद्धारमैया और राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने महज कोरी कल्पना बताया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का संकेत देते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि वह अगले साल अपना रिकॉर्ड 17वां बजट पेश करेंगे. मुख्यमंत्री के साथ ही वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिद्धरमैया ने मार्च में अपना 16वां बजट पेश किया था.

सिद्धरमैया ने कहा- अब 17वां बजट पेश करूंगा

सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘जब मैं पहली बार वित्त मंत्री बना था, तो एक अखबार ने लिखा था - यह सिद्धरमैया सौ भेड़ें भी नहीं गिन सकता, वह कर्नाटक के वित्त मंत्री के रूप में कैसे काम करेगा - मैंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया..... मैंने 16 बजट पेश किए हैं और अब 17वां बजट पेश करूंगा.''

अगले साल मार्च में 2026-27 का बजट प्रस्तुत किये जाने की संभावना है और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. सिद्धरमैया की यह टिप्पणी राज्य में संभावित नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच आई है.

मालूम हो कि कर्नाटक में नवंबर में कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें हैं, जिसे कुछ लोग ‘नवंबर क्रांति' के रूप में संदर्भित कर रहे हैं.

गृह मंत्री ने कहा- पार्टी एकजुट, सरकार पर कोई खतरा नहीं

इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस में किसी भी तरह के विभाजन के दावों को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि पार्टी एकजुट है और सरकार को कोई खतरा नहीं है. 

नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों को अधिक तवज्जो नहीं देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परमेश्वर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ऐसी चर्चाएं केवल मीडिया में हैं और विधायक दल में इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है. 

Latest and Breaking News on NDTV

गृह मंत्री बोले- पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं

परमेश्वर ने नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल फेरबदल से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा, “ये सारी अटकलें कौन लगा रहा है? पार्टी के अंदर हमने कुछ भी तय नहीं किया है, हमने कुछ भी चर्चा नहीं की है. नेतृत्व परिवर्तन या विस्तार के बारे में सीएलपी (कांग्रेस विधायक दल) को न तो बुलाया गया है और न ही चर्चा की गई है, पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा. यह केवल बाहर मीडिया में है, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं.”

उन्होंने कहा, “स्वाभाविक है कि अगर आप (मीडिया) आएंगे और मेरी प्रतिक्रिया मांगेंगे, तो मैं कुछ कहूंगा और इसी तरह यह सब (अटकलबाजी) चल रहा है. मुझे नहीं लगता कि पार्टी के अंदर इस दिशा में कोई चर्चा हो रही है.”

यह भी पढ़ें - 'मुझे मंत्री बनाओ नहीं तो सरकार संकट में आ जाएगी', कर्नाटक में कांग्रेस को विधायक की धमकी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Karnataka Congress, Karnataka Congress Chief, Karnataka Congress Crisis, Siddaramaiah, Siddaramaiah CM
Get App for Better Experience
Install Now