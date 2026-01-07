Ganesha Puja Tips: सकट चौथ के बाद आज भी बरसेगा रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान गणेश का आशीर्वाद, जानें कैसे?

How to worship Lord Ganesha: भले ही सकट चौथ का व्रत कल बीत चुका हो लेकिन संतान सुख से लेकर तमाम कामनाओं को पूरा करने के लिए गणपति को आप आज भी मना सकते हैं क्योंकि सनातन परंपरा में अनुसार बुधवार का दिन विघ्नविनाशक कहलाने वाले भगवान गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित है. हिंदू मान्यता के अनुसार प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति की साधना प्रत्येक शुरु किए गये कार्य को बगैर किसी बाधा के पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान करती है. गणपति की कृपा से प्रत्येक शुरू किया गया कार्य निर्विघ्न पूरा होता है. आइए जानते हैं कि आज किन उपायों को करके हम रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी को प्रसन्न करके उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं.

दूर्वा से दूर होंगी सारी मुश्किलें

गणपति की पूजा में दूर्वा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. ऐसे में आज अपने बिगड़े काम को बनाने और सुख-सौभाग्य को पाने के लिए भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या फिर चित्र पर दूर्वा की 11 या 21 गांठ अर्पित करें. दूर्वा की गांठ को लाल रंग की मोली से बांध कर चढ़ाएं और गणपति के मंत्र का अधिक से अधिक जप करें.

शमी से संवरेगी किस्मत

सनातन परंपरा में देवी-देवताओं को न सिर्फ फल और फूल से बल्कि पत्तियों को चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है. यदि बात करें शमीपत्र या नि शमी की पत्तियों की तो इसे न सिर्फ भगवान शिव की पूजा में अर्पित किया जाता है, बल्कि इसे गणपति को भी चढ़ाने का बड़ा पुण्यफल माना गया है. मान्यता है कि बुधवार के दिन गणपति को शमीपत्र चढ़ाने से साधक का बुद्धिबल और विवेक बढ़ता है और वह जीवन में सभी क्षेत्रों में कामयाबी प्राप्त करता है.

हाथी को हरा चारा खिलाएं

यदि आज आपको भगवान गणेश का प्रतीक माने जाने वाले गजराज यानि हाथी मिल जाए तो आप उसे खाने के लिए हरा चारा दे सकते हैं. यदि हरा चारा उपलब्ध न हो तो आप उसे गन्ना या फिर केला खिलाकर पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं. यदि हाथी न मिले तो आप यह उपाय गोमाता के लिए भी कर सकते हैं.

गणपति को सिंदूर चढ़ाने के लाभ

हिंदू मान्यता के अनुसार बुधवार के दिन गणपति को सिंदूर चढ़ाने का अत्यधिक शुभ फल माना गया है. गणपति को सिंदूर चढ़ाने से बुद्धि एवं ज्ञान में वृद्धि होती हैं और सभी शुभ कार्य मनचाहे तरीके से पूरे होते हैं. सिंदूर का यह उपाय को करने पर महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त होती है. यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए निकल रहे हों तो आप गणेश जी के पैर से ​सिंदूर लेकर तिलक लगाकर निकलें.

गणपति मंत्र से पूरी करेंगे मनोकामना

हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान गणेश जी को तमाम तरह की चीजों को चढ़ाने के साथ उनके मंत्र, स्तोत्र और आ​रती आदि का पाठ करने पर भी शुभ फल की प्राप्ति होती है. ऐसे में आज आप अपनी श्रऋा और विश्वास के साथ मनचाहे मंत्र का जाप या फिर गणपति अथर्वशीर्ष अथवा गणेशाष्टकम् का पाठ करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)