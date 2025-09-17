बैंक से लूटा 20 करोड़ का सोना... फर्जी वैन में आए नकाबपोश लुटेरों ने कर्नाटक में किया कांड

Bank Loot Case: कर्नाटक के विजयपुरा जिले के चडचण कस्बे में मंगलवार शाम अपराधियों ने बैंक लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया. तीन नकाबपोश हथियारबंद डकैतों ने भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में धावा बोलकर लगभग ₹21 करोड़ मूल्य की नकदी और सोने के आभूषण लूट लिए. डकैतों ने सैन्य वर्दी जैसी पोशाक पहन रखी थी और उनके पास देसी पिस्तौल व धारदार हथियार थे. वे शाम करीब 6:30 बजे बैंक में दाखिल हुए और कर्मचारियों को धमकाते हुए उनके हाथ-पैर प्लास्टिक की थैलियों से बांध दिए. अपराधियों ने बैंक मैनेजर और अन्य कर्मचारियों को शौचालय में बंद कर दिया गया ताकि कोई विरोध न कर सके. ग्राहकों को भी बंधक बना लिया गया.

डकैतों ने बैंक में घुसते ही मैनेजर को धमकाया, “कैश निकालो, नहीं तो जान से मार दूंगा.” इसके बाद उन्होंने कैश वॉल्ट खुलवाया और फिर सोने के लॉकर भी खुलवाए. उन्होंने ग्राहकों के जमा किए गए आभूषणों और बैंक की नकदी को बैग में भरकर फरार हो गए.

पुलिस के अनुसार, डकैतों ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए एक नकली नंबर प्लेट वाली वैन का इस्तेमाल किया. वारदात के बाद वे महाराष्ट्र के पंढरपुर की ओर भागे. रास्ते में सोलापुर जिले में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिससे स्थानीय लोगों से उनकी बहस भी हुई. इसके बावजूद वे लूट का सामान लेकर फरार हो गए.

विजयपुरा के पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबारगी ने बताया कि इस घटना के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त टीमों ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. बैंक मैनेजर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है.

