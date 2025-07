कारगिल विजय दिवस : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुखों ने दी कारगिल के वीरों को श्रद्धांजलि

देश कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सशस्त्र बलों के उन बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया. ये दिवस 1999 में भारत की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है. इस दिवस के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 26 जुलाई, 2025 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (एनडब्ल्यूएम), नई दिल्ली में शहीद नायकों को पुष्पांजलि अर्पित की.

आगंतुक पुस्तिका में अपने संदेश में, रक्षा मंत्री ने राष्ट्र की ओर से वीरों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि, 'कारगिल विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव वीरता का एक अनूठा उदाहरण बना रहेगा.' उन्होंने एनडब्ल्यूएम को वीरों के बलिदान का जीवंत प्रतीक बताया.

On Kargil Vijay Diwas, I pay heartfelt tributes to our bravehearts who displayed extraordinary courage, grit and determination in defending our nation's honour in the toughest of terrains. Their supreme sacrifice during Kargil war is a timeless reminder of the unwavering resolve…