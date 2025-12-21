धुरंधर को कंगना रनौत ने बताया मास्टरपीस, बोलीं- खूब कुटाई करो 

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. जहां 15 दिनों में रणवीर सिंह की फिल्म ने 500 करोड़ का आंकड़ा भारत में पार कर लिया है तो वहीं दुनिया भर में कमाई 800 करोड़ की ओर बढ़ चुकी है. वहीं ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार और संदीप रेड्डी वांगा जैसे सेलेब्स का भी धुरंधर को देखने के बाद रिएक्शन सामने आ रहा है. इसी बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी आदित्य धर की धुरंधर का रिव्यू किया है और फिल्म को मास्टरपीस बताया है. इंस्टाग्राम पर धुरंधर का ट्रेलर शेयर करते हुए कंगना रनौत ने बताया कि उन्होंने फिल्म को एन्जॉय किया.

कंगना रनौत ने लिखा, मैंने धुरंधर देखी और अच्छा वक्त बिताया. मैं इस आर्ट से प्रेरित हूं और इस मास्टरपीस के क्राफ्ट के लिए, लेकिन फिल्ममेकर के इरादे के लिए सच्ची और बहुत ज्यादा तारीफ.” इसके आगे धुरंधर की डायरेक्टर के लिए एक्ट्रेस ने लिखा, डियर आदित्य धर जी बॉर्डर पर हमारे डिफेंस फोर्स, सरकार में हमारे मोदी जी और बॉलीवुड सिनेमा में आप, खूब कम्बल कुटाई करो इन पाकिस्तानी आतंकियों की . मजा आ गया. सीटियां और तालियां बजने वाली हैं.

आगे उन्होंने लिखा, सभी ने अच्छा काम किया लेकिन इस शो के धुरंधर खुद आदित्य धर हैं. बधाई हो यामी गौतम. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कंगना रनौत का धुरंधर का रिव्यू तब आया है जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 503.20 करोड़ की कमाई कर चुकी है.

बता दें, आदित्य धर की फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर माधवन और राकेश बेदी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं.