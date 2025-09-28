विज्ञापन
काला जठेड़ी गैंग के 6 गुर्गे गिरफ्तार, एक चलाता है फाइनेंस ऑफिस तो दूसरा है हथियार सप्लायर

काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी भी डॉन है. उनकी प्रेम कहानी खासी चर्चित है. इस प्रेम कहानी की शुरुआत 2020 में उस समय हुई थी जब दोनों पुलिस से छिपे फिर रहे थे.

  • काला जठेड़ी गैंग के छह सक्रिय गुर्गों को गिरफ्तार किए गए है, जिनमें हथियार सप्लायर भी शामिल है.
  • पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पांच पिस्टल और तेरह कारतूस बरामद किए हैं.
  • काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी खुद एक कुख्यात महिला डॉन हैं और दोनों की शादी 2024 में दिल्ली में हुई थी.
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने काला जठेड़ी गैंग के 6 गुर्गों को दबोच लिया है.  इनमें गैंग का सक्रिय मेंबर रोहित उर्फ बाची और हथियार सप्लायर साहदेव उर्फ देव भी शामिल है.  पुलिस ने इनके पास से 5 पिस्टल और 13 कारतूस बरामद किए हैं.  पुलिस की टीम ने सबसे पहले हथियार सप्लायर साहदेव को दिल्ली के प्रताप विहार से पकड़ा था. पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह अलीगढ़ से हथियार लाकर गैंगस्टर्स को सप्लाई करता है.

कौन चलाता है फाइनेंस ऑफिस

उसी की जानकारी पर बाकी आरोपियों को भी दबोचा गया.  पुलिस ने नोएडा-दिल्ली बॉर्डर से रोहित उर्फ बाची और उसके साथियों को पकड़ा. ये सभी लंबे समय से गैंगस्टर काला जठेड़ी और उसके भतीजे नीरज के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं.  रोहित उर्फ बाची पर 8 बड़े आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर पर फायरिंग का केस भी शामिल है.  वह दिल्ली में फाइनेंस ऑफिस चलाकर गैंग के लिए काम कर रहा था और सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो डालकर दबदबा बनाने की कोशिश करता था. पुलिस का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में गैंगवार और अवैध हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए ये बड़ी सफलता है. क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदोरा के मुताबिक दिल्ली पुलिस अवैध हथियारों और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी.

काला जठेड़ी की प्रेम कहानी

काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी भी डॉन है. उनकी प्रेम कहानी खासी चर्चित है. इस प्रेम कहानी की शुरुआत 2020 में उस समय हुई थी जब दोनों पुलिस से छिपे फिर रहे थे. अनुराधा जिसे अनु के नाम से जाना है अपने इलाके में लेडी डॉन के नाम से भी जानी जाती है. अनु की 2021 में काला जठेड़ी से मुलाकात हुई. उनकी मुलाकात तब हुई जब वे दोनों अलग-अलग कारणों से पुलिस से भाग रहे थे. अनुराधा पहले से ही एक कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के साथ जुड़ी हुई थी. जठेड़ी से अनुराधा ने 2024 में शादी की. दिल्ली में इन दोनों डॉन की शादी हुई और इस शादी में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए. 

