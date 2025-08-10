विज्ञापन
विशेष लिंक

वंदे भारत एक्सप्रेस: देश में 150 आधुनिक ट्रेन सेवाएं, नई ट्रेनों ने बढ़ाई रफ्तार और कनेक्टिविटी

इन वंदे भारत ट्रेनों से कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी. इसी के साथ कर्नाटक में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या अब 11 (22 सेवाएं) हो जाएगी.

Read Time: 2 mins
Share
वंदे भारत एक्सप्रेस: देश में 150 आधुनिक ट्रेन सेवाएं, नई ट्रेनों ने बढ़ाई रफ्तार और कनेक्टिविटी
  • वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन है जो तेज और आरामदायक यात्रा के लिए विकसित की गई है
  • जनवरी 2025 तक देशभर में 136 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित की जा रही हैं
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तीन नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा तेज, आरामदायक और आधुनिक यात्रा के लिए विकसित एक सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन है. ये ट्रेनें उन्नत रेल प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की ओर भारत के बढ़ते कदम का प्रतीक हैं.इन ट्रेनों में रिक्लाइनिंग सीटें, जीपीएस-आधारित सिस्टम और ऑन-बोर्ड वाई-फाई जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं. ट्रेन का डिजाइन एक सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करता है. 

आपको बता दें कि जनवरी 2025 तक भारतीय रेलवे देशभर के विभिन्न शहरों और इलाकों को जोड़ने के लिए 136 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहा है. यहां आपको ये भी बता दें कि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन वंदे भारत ट्रेनों - केएसआर बेंगलुरु-बेलगावि वंदे भारत एक्सप्रेस, श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा- अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस, नागपुर (अजनी)- पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. 

इन वंदे भारत ट्रेनों से कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी. इसी के साथ कर्नाटक में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या अब 11 (22 सेवाएं) हो जाएगी. जम्मू और कश्मीर में कुल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 5 (10 सेवाएं) हो जाएगी. पंजाब में अब कुल 5 वंदे भारत (10 सेवाएं) उपलब्ध होंगी. देशभर में फिलहाल 144 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं संचालित हो रही हैं. इन तीनों ट्रेनों के जुड़ने से देशभर में वंदे भारत ट्रेन सेवाओं की संख्या 150 हो जाएगी. 

बता दें कि अब तक 6.3 करोड़ से अधिक लोग वंदे भारत ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं. 

नई ट्रेनों और उनके प्रमुख ठहराव

तो चलिए आपको बताते हैं कि इन नई ट्रेनों के मुख्य ठहराव कहां-कहां पर होंगे. 

केएसआर बेंगलुरु-बेलगावि वंदे भारत एक्सप्रेस -

प्रमुख ठहराव: धारवाड़, हुब्बलि, हावेरी, दावणगेरे, तुमकूर और यशवंतपुर 

नागपुर (अजनी)–पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस

प्रमुख ठहराव: वर्धा, बडनेरा, शेगांव, अकोला, भुसावल, जलगांव, मनमाड़, कोपरगांव, अहिल्यानगर, दौंड कॉर्ड लाइन
महाराष्ट्र में नागपुर (अजनी)

श्रीमाता वैष्णो देवी कटड़ा–अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस

प्रमुख ठहराव: जम्मू तवी, पठानकोट कैंट, जालंधर शहर और ब्यास

इस ट्रेन में फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, कंफर्टेबल सीट्स, मॉडर्न टॉयलेट और इंफोटेनमेंट की सुविधा भी है. अब तक वंदे भारत ट्रेन 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पहुंच चुकी हैं. सरकार की अगले 3 वर्षों में 200 और वंदे भारत ट्रेनें चलाने की योजना है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vande Bharat Express, Semi High Speed Train India, Indian Railways Modernization, New Train Inauguration 2025, Prime Minister Modi Flag Off, KSR Bengaluru-Belagavi Vande Bharat, Shri Mata Vaishno Devi Katra-Amritsar Vande Bharat
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com