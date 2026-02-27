JNU में बवाल का नया वीडियो, थप्पड़ मारा, लाठी-डंडे फेंके, उग्र छात्रों ने जमकर हंगामा काटा

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के विरोध मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच भयंकर झड़प हुई थी
- इस झड़प में छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल और दांत कटने की जानकारी मिली
- पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों सहित जेएनयूएसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा को हिरासत में लिया
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में एक बार फिर बवाल खड़ा हो गया है. इस बवाल के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें छात्र अपनी हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं. एक वीडियो में छात्र पुलिसवाले को थप्पड़ मारता हुआ दिख रहा है, तो दूसरे वीडियो में सुरक्षाबलों पर लाठी फेंकता हुआ छात्र दिख रहा है. पुलिस पर हमला करने के ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि जेएनयूएसयू के विरोध मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई पुलिसवालों पर हमला किया गया. इसके बाद पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया है.
दिल्ली में बृहस्पतिवार को छात्र संघ द्वारा निकाले गए मार्च के दौरान पुलिस और जेएनयू के छात्रों के बीच झड़प हुई. पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने उस पर हमला किया. वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपने खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाया. प्रदर्शनकारी छात्रों में से कई को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने लाठियां और जूते फेंके और हमले किए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि इस दौरान कुछ कर्मियों को दांत भी 'काट' लिया गया.
JNU में बवाल का नया वीडियो आया सामने— NDTV India (@ndtvindia) February 27, 2026
JNU में छात्र संघ के विरोध मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच भयंकर झड़प,वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल#JNU | #ViralVideo pic.twitter.com/WhwoHJWIo3
प्रदर्शनकारियों द्वारा मार्च को परिसर से बाहर ले जाने की कोशिश करने पर छात्रों और पुलिस के बीच विश्वविद्यालय के गेट पर झड़प हुई. उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) अध्यक्ष अदिति मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार और कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने एक बयान में कहा कि छात्रों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर से शिक्षा मंत्रालय तक एक 'लांग मार्च' निकालने का आह्वान किया था.
यह मार्च विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा हाल ही में एक पॉडकास्ट में यूजीसी मानदंडों के क्रियान्वयन, जेएनयूएसयू पदाधिकारियों के निलंबन और प्रस्तावित रोहित अधिनियम पर की गई टिप्पणियों के विरोध में जारी प्रदर्शनों का हिस्सा था. प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया, झड़प में कई छात्र घायल हुए और उनमें से कुछ को पुलिस द्वारा 'अपुष्ट स्थानों' पर ले जाया गया.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं